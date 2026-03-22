Русановка и Березняки остались без отопления из-за аварии теплосети на мосту Патона в Киеве, – КГГА

На мосту Патона в Киеве произошла авария на теплосети, в результате чего жители двух микрорайонов столицы временно остались без отопления.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Ремонтные работы

Отмечается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение и приступают к ремонтным работам.

"Сегодня в 7:30 обнаружили утечку теплоносителя, из-за чего образовался пар. Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять альпинисты", - говорится в сообщении.

Русановка и Березняки без тепла

Сообщается, что на время ремонта временно приостановили теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

я взагалі здивований, що міст патона досі стоїть, та по ньому їздять.
22.03.2026 11:16 Ответить
Коли його будували, то Патон закладав ресурс у 100 років взагалі-то... Тому не вірте зебуїнам типу Бахматова, стан мосту трохи кращий, ніж всі думають. Плюс, завдяки тому, що там трамваї прибрали, вібрацій стало менше.

Так, міст потребує ремонту, але не те щоб прям розвалюється. Ну і цей прорив - не через конструкцію моста, а, скоріше за все, через стан труби...
22.03.2026 11:21 Ответить
ви поцікавтесь скільки космос з боксером вкинули грошей на ,,обслуговування,, цього мосту та комунікацій.....там поряд повинно стояти ще мінімум два поруч нових.....головне обрати безмозглого ще на один термін,буде Києву щастя🤣🤣🤣
22.03.2026 11:27 Ответить
Із 2021 року міст на балансі Кабміну і включений у програму великого крадівництва...
22.03.2026 11:29 Ответить
пропонуй альтернативного кандидата!
верещук?
притула?
ааа.... точно.
шмигаль!
22.03.2026 11:33 Ответить
 
 