Русановка и Березняки остались без отопления из-за аварии теплосети на мосту Патона в Киеве, – КГГА

На мосту Патона в Киеве произошла авария на теплосети, в результате чего жители двух микрорайонов столицы временно остались без отопления.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Ремонтные работы

Отмечается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение и приступают к ремонтным работам.

"Сегодня в 7:30 обнаружили утечку теплоносителя, из-за чего образовался пар. Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять альпинисты", - говорится в сообщении.

Русановка и Березняки без тепла

Сообщается, что на время ремонта временно приостановили теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

