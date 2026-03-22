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Новини Ситуація з опаленням у Києві Прорив тепломережі
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Русанівка та Березняки без опалення через аварію тепломережі на мосту Патона в Києві, - КМДА

У Києві аварія тепломережі на мосту Патона

На мосту Патона в Києві сталося пошкодження тепломережі, внаслідок чого жителі двох мікрорайонів столиці тимчасово залишилися без опалення.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

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Ремонтні роботи

Зазначається, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження та розпочинають ремонтні роботи.

"Сьогодні о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара. Через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази", - йдеться в повідомленні.

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Русанівка та Березняки без тепла

Повідомляється, що на час ремонту тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.

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аварія (566) Київ (20962) опалення (1074)
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Топ коментарі
+5
Із 2021 року міст на балансі Кабміну і включений у програму великого крадівництва...
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22.03.2026 11:29 Відповісти
+4
Не больше чем твой кумир зеленский на ремонт дорог в прифронтовой зоне! В частности в Покровске! Судя по твоему уровню развитиия егорушка, ты в 2019 голосовал за мозговитого зеленского! Мы сами решил кого выбрать мэром!
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22.03.2026 11:45 Відповісти
+3
Коли його будували, то Патон закладав ресурс у 100 років взагалі-то... Тому не вірте зебуїнам типу Бахматова, стан мосту трохи кращий, ніж всі думають. Плюс, завдяки тому, що там трамваї прибрали, вібрацій стало менше.

Так, міст потребує ремонту, але не те щоб прям розвалюється. Ну і цей прорив - не через конструкцію моста, а, скоріше за все, через стан труби...
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22.03.2026 11:21 Відповісти

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