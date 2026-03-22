Русанівка та Березняки без опалення через аварію тепломережі на мосту Патона в Києві, - КМДА
На мосту Патона в Києві сталося пошкодження тепломережі, внаслідок чого жителі двох мікрорайонів столиці тимчасово залишилися без опалення.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Ремонтні роботи
Зазначається, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження та розпочинають ремонтні роботи.
"Сьогодні о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара. Через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази", - йдеться в повідомленні.
Русанівка та Березняки без тепла
Повідомляється, що на час ремонту тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.
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Так, міст потребує ремонту, але не те щоб прям розвалюється. Ну і цей прорив - не через конструкцію моста, а, скоріше за все, через стан труби...