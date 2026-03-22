Русанівка та Березняки без опалення через аварію тепломережі на мосту Патона в Києві, - КМДА

На мосту Патона в Києві сталося пошкодження тепломережі, внаслідок чого жителі двох мікрорайонів столиці тимчасово залишилися без опалення.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

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Ремонтні роботи

Зазначається, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження та розпочинають ремонтні роботи.

"Сьогодні о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара. Через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази", - йдеться в повідомленні.

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Русанівка та Березняки без тепла

Повідомляється, що на час ремонту тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.

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