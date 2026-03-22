Враг атаковал дронами Броварскую громаду в Киевской области: повреждены предприятия, дома, произошел пожар

В ночь на 22 марта российские войска атаковали с помощью дронов Броварскую громаду в Киевской области. Зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

"Очередная ночная вражеская атака дронов на Киевскую область. Под ударом - мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей. Последствия атаки фиксируем в Броварской громаде. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - его уже локализовали", - рассказал чиновник.

Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик.

Пострадавших нет.

Работают оперативные службы

На местах работают все оперативные службы. В настоящее время продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

Атака дронов

Ранее мы сообщали, что вечером 21 марта российские войска начали атаку дронами.

