Новости
Враг атаковал дронами Броварскую громаду в Киевской области: повреждены предприятия, дома, произошел пожар

Атака на Броварскую общину: повреждены частные дома и предприятия

В ночь на 22 марта российские войска атаковали с помощью дронов Броварскую громаду в Киевской области. Зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Последствия атаки

"Очередная ночная вражеская атака дронов на Киевскую область. Под ударом - мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей. Последствия атаки фиксируем в Броварской громаде. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - его уже локализовали", - рассказал чиновник.

Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик.

Пострадавших нет.

Работают оперативные службы

На местах работают все оперативные службы. В настоящее время продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

Атака дронов

  • Ранее мы сообщали, что вечером 21 марта российские войска начали атаку дронами.

Зате на ближньому сході наші захичники збили кілька іранських дронів...
22.03.2026 06:26 Ответить
Зелена жаба розмінює життя українських громадян на дешевий піар з "захистом " країн Перської затоки .
22.03.2026 06:40 Ответить
Ну, я не думаю, що для БВ це дешево, бо лідор любить грошики
22.03.2026 07:12 Ответить
Треба ще 300 літунів відбправити на БВ, щоб ми жили ще краще
22.03.2026 07:13 Ответить
 
 