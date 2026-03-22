Враг атаковал дронами Броварскую громаду в Киевской области: повреждены предприятия, дома, произошел пожар
В ночь на 22 марта российские войска атаковали с помощью дронов Броварскую громаду в Киевской области. Зафиксированы повреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Николая Калашника.
Последствия атаки
"Очередная ночная вражеская атака дронов на Киевскую область. Под ударом - мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей. Последствия атаки фиксируем в Броварской громаде. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - его уже локализовали", - рассказал чиновник.
Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик.
Пострадавших нет.
Работают оперативные службы
На местах работают все оперативные службы. В настоящее время продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.
Атака дронов
