Экстренные обесточивания введены в 2 районах Киевщины, в Киеве применяются графики отключений, - ДТЭК
Утром 18 марта 2026 года в Киеве вводятся графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
В Киеве сегодня будут отключать свет
"Киев: по команде "Укрэнерго" вводятся графики отключений", — говорится в сообщении.
Более подробной информации на данный момент нет.
Отключения в Киевской области
По информации ДТЭК, в части сетей Броварского и Бориспольского районов введены экстренные отключения электроснабжения.
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему", — подчеркивают в ДТЭК.
Что предшествовало?
Напомним, по информации Минэнерго, из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Казімко
показать весь комментарий18.03.2026 11:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Malloy Kampfer
показать весь комментарий18.03.2026 11:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль