Экстренные обесточивания введены в 2 районах Киевщины, в Киеве применяются графики отключений, - ДТЭК

Утром 18 марта 2026 года в Киеве вводятся графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

В Киеве сегодня будут отключать свет

"Киев: по команде "Укрэнерго" вводятся графики отключений", — говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

Читайте также: Завтра свет для населения отключать не будут, ограничения – только для промышленности, – "Укрэнерго"

Отключения в Киевской области

По информации ДТЭК, в части сетей Броварского и Бориспольского районов введены экстренные отключения электроснабжения.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему", — подчеркивают в ДТЭК.

Что предшествовало?

Напомним, по информации Минэнерго, из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях.

Читайте: Российские атаки на энергетику: без света часть громад в шести областях