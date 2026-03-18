Екстрені знеструмлення запроваджено у двох районах Київщини, у Києві застосовуються графіки відключень, - ДТЕК

Зранку 18 березня 2026 року у Києві застосовуються графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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У Києві сьогодні відключатимуть світло

"Київ: за командою "Укренерго" застосовуються графіки відключень", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Відключення на Київщині

За інформацією ДТЕК, в частині мереж Броварського та Бориспільського районів запроваджено екстрені відключення світла.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему", - наголошують у ДТЕК.

Що передувало?

Нагадаємо, за інформацією Міненерго, через удари РФ є знеструмлення у чотирьох областях.

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