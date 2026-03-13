Російські атаки на енергетику: без світла частина громад у шести областях

Через удари РФ на енергетичні об’єкти частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській і Харківській областях залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

На Харківщині внаслідок ворожого удару дрона поранення дістав працівник енергетичної галузі. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Графіки запроваджені у всіх областях

Сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

З 17:00 по 23:00 - графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

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