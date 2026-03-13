Российские атаки на энергетику: без света часть громад в шести областях

Из-за ударов РФ по энергетическим объектам часть населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях осталась без электроснабжения.

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

В Харьковской области в результате вражеского удара дрона ранения получил работник энергетической отрасли. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Графики введены во всех областях

Сегодня, с 17:00 до 22:00, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений.

С 17:00 до 23:00 - графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Актуальная информация об ограничениях размещается на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

