РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8650 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
951 1

Россияне атакуют ударными дронами вечером 21 марта, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы зафиксировали новую волну дронов вечером 21 марта

Вечером в субботу, 21 марта, продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 18:19 ВВС сообщили:

  • БПЛА на севере Харьковской области курсом на Мену, Сосницу.
  • БПЛА на юге Сумской области курсом на Ахтырку.
  • БПЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков, Богодухов, Коломак.
  • БПЛА на востоке Полтавской области курсом на Диканьку, Полтаву.

В 20:28 ВВС сообщили:

  • БПЛА на западе, в центре Сумской области курсом на Конотоп, Сумы.
  • Группа БПЛА на севере Харьковской области курсом на Полтавскую область.
  • Несколько БПЛА в центре Полтавской области курсом на Миргород, Полтаву.
  • БПЛА на северо-востоке Днепропетровской области курсом на Перещепино.

В 21:17 ВС сообщили:

  • БПЛА в Черкасской области в направлении Звенигорода с северо-востока.
  • Вражеские БПЛА в направлении Миргорода из Сумской области.
  • БПЛА на востоке Днепропетровской области в направлении Павлограда.
  • БПЛА из Запорожья в Днепропетровскую область в направлении Днепра.

Обновление

"Значительная активность вражеских ударных БПЛА на Сумщине в р-не. н.п. Недригайлов, Ромны, Терны и Дубовязовка курсом на Черниговщину", - сообщили ВС в 23:05.

Читайте также: Силы ПВО ликвидировали 148 вражеских БПЛА из 154, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (4910) дроны (6529) Воздушные силы (2974)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Рух ворожих дронів" і далі по тексту.
Наслідки не забарились в світлі останніх рішень найвеличнішого.
показать весь комментарий
21.03.2026 21:43
 
 