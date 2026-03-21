Россияне атакуют ударными дронами вечером 21 марта, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в субботу, 21 марта, продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:19 ВВС сообщили:
- БПЛА на севере Харьковской области курсом на Мену, Сосницу.
- БПЛА на юге Сумской области курсом на Ахтырку.
- БПЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков, Богодухов, Коломак.
- БПЛА на востоке Полтавской области курсом на Диканьку, Полтаву.
В 20:28 ВВС сообщили:
- БПЛА на западе, в центре Сумской области курсом на Конотоп, Сумы.
- Группа БПЛА на севере Харьковской области курсом на Полтавскую область.
- Несколько БПЛА в центре Полтавской области курсом на Миргород, Полтаву.
- БПЛА на северо-востоке Днепропетровской области курсом на Перещепино.
В 21:17 ВС сообщили:
- БПЛА в Черкасской области в направлении Звенигорода с северо-востока.
- Вражеские БПЛА в направлении Миргорода из Сумской области.
- БПЛА на востоке Днепропетровской области в направлении Павлограда.
- БПЛА из Запорожья в Днепропетровскую область в направлении Днепра.
Обновление
"Значительная активность вражеских ударных БПЛА на Сумщине в р-не. н.п. Недригайлов, Ромны, Терны и Дубовязовка курсом на Черниговщину", - сообщили ВС в 23:05.
