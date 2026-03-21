Россияне атакуют ударными дронами вечером 21 марта, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в субботу, 21 марта, продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 18:19 ВВС сообщили:

БПЛА на севере Харьковской области курсом на Мену, Сосницу.

БПЛА на юге Сумской области курсом на Ахтырку.

БПЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков, Богодухов, Коломак.

БПЛА на востоке Полтавской области курсом на Диканьку, Полтаву.

В 20:28 ВВС сообщили:

БПЛА на западе, в центре Сумской области курсом на Конотоп, Сумы.

Группа БПЛА на севере Харьковской области курсом на Полтавскую область.

Несколько БПЛА в центре Полтавской области курсом на Миргород, Полтаву.

БПЛА на северо-востоке Днепропетровской области курсом на Перещепино.

В 21:17 ВС сообщили:

БПЛА в Черкасской области в направлении Звенигорода с северо-востока.

Вражеские БПЛА в направлении Миргорода из Сумской области.

БПЛА на востоке Днепропетровской области в направлении Павлограда.

БПЛА из Запорожья в Днепропетровскую область в направлении Днепра.

Обновление

"Значительная активность вражеских ударных БПЛА на Сумщине в р-не. н.п. Недригайлов, Ромны, Терны и Дубовязовка курсом на Черниговщину", - сообщили ВС в 23:05.

