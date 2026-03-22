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Росіяни атакують ударними дронами в ніч на 22 березня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 21 березня, триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:19 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Мену, Сосницю.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Богодухів, Коломак.
- БпЛА на сході Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву.
О 20:28 ПС повідомили:
- БпЛА на заході, в центрі Сумщини курсом на Конотоп, Суми.
- Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Полтавщину.
- Кілька БпЛА у центрі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву.
- БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Перещепине.
О 21:17 ПС повідомили:
- БпЛА на Черкащині у напрямку Звенигорода з північного сходу.
- ворожі БпЛА у напрямку Миргороду зі Сумщини.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.
- БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину у напрямку Дніпра.
Оновлення
"Значна активність ворожих ударних БпЛА на Сумщині в р-ні. н.п. Недригайлів, Ромни, Терни та Дубов'язівка курсом на Чернігівщину", - повідомили ПС о 23:05.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину, - повідомлялося о 23:34.
- Групи ворожих БпЛА зі сходу на захід Сумщини курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 23:43.
- БпЛА наближається до Броварів вектором руху на Київ, - повідомлялося о 23:44.
О 00:35 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.
- Ворожі БпЛА північніше Києва у західному напрямку Житомирщини.
Ворожі БпЛА в центральні частині Сумщини курсом на захід, - повідомлялося о 01:26.
БпЛА в р-ні. н.п. Опішня (Полтавщина) вектором руху на Миргород, - повідомлялося о 01:55.
Ворожі БпЛА на Бровари та Димер західним курсом, - повідомлялося о 02:19.
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