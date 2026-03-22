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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують ударними дронами в ніч на 22 березня, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили зафіксували нову хвилю дронів увечері 21 березня

Ввечері суботи, 21 березня, триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:19 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Мену, Сосницю.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Богодухів, Коломак.
  • БпЛА на сході Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву.

О 20:28 ПС повідомили:

  • БпЛА на заході, в центрі Сумщини курсом на Конотоп, Суми.
  • Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Полтавщину.
  • Кілька БпЛА у центрі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву.
  • БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Перещепине.

О 21:17 ПС повідомили:

  • БпЛА на Черкащині у напрямку Звенигорода з північного сходу.
  • ворожі БпЛА у напрямку Миргороду зі Сумщини.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.
  • БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину у напрямку Дніпра.

Оновлення

"Значна активність ворожих ударних БпЛА на Сумщині в р-ні. н.п. Недригайлів, Ромни, Терни та Дубов'язівка курсом на Чернігівщину", - повідомили ПС о 23:05. 

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину, - повідомлялося о 23:34.
  • Групи ворожих БпЛА зі сходу на захід Сумщини курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 23:43.
  • БпЛА наближається до Броварів вектором руху на Київ, - повідомлялося о 23:44. 

О 00:35 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.
  • Ворожі БпЛА північніше Києва у західному напрямку Житомирщини.

Ворожі БпЛА в центральні частині Сумщини курсом на захід, - повідомлялося о 01:26.

БпЛА в р-ні. н.п. Опішня (Полтавщина) вектором руху на Миргород, - повідомлялося о 01:55.

Ворожі БпЛА на Бровари та Димер західним курсом, - повідомлялося о 02:19. 

Читайте також: Сили ППО ліквідували 148 ворожих БпЛА зі 154, - Повітряні сили

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безпілотник БпЛА (6040) дрони (8556) Повітряні сили (3500)
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