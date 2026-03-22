Росіяни атакують ударними дронами в ніч на 22 березня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 21 березня, триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:19 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Мену, Сосницю.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Богодухів, Коломак.

БпЛА на сході Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву.

О 20:28 ПС повідомили:

БпЛА на заході, в центрі Сумщини курсом на Конотоп, Суми.

Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Полтавщину.

Кілька БпЛА у центрі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву.

БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Перещепине.

О 21:17 ПС повідомили:

БпЛА на Черкащині у напрямку Звенигорода з північного сходу.

ворожі БпЛА у напрямку Миргороду зі Сумщини.

БпЛА на сході Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.

БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину у напрямку Дніпра.

Оновлення

"Значна активність ворожих ударних БпЛА на Сумщині в р-ні. н.п. Недригайлів, Ромни, Терни та Дубов'язівка курсом на Чернігівщину", - повідомили ПС о 23:05.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину, - повідомлялося о 23:34.

Групи ворожих БпЛА зі сходу на захід Сумщини курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 23:43.

БпЛА наближається до Броварів вектором руху на Київ, - повідомлялося о 23:44.

О 00:35 ПС повідомили:

Ворожі БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.

Ворожі БпЛА північніше Києва у західному напрямку Житомирщини.

Ворожі БпЛА в центральні частині Сумщини курсом на захід, - повідомлялося о 01:26.

БпЛА в р-ні. н.п. Опішня (Полтавщина) вектором руху на Миргород, - повідомлялося о 01:55.

Ворожі БпЛА на Бровари та Димер західним курсом, - повідомлялося о 02:19.

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