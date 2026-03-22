Ворог атакував дронами Броварську громаду на Київщині: пошкоджені підприємства, домівки, сталася пожежа

У ніч на 22 березня російські війська атакували дронами Броварську громаду на Київщині. Зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис очільника Київської ОВА Миколи Калашника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

"Чергова нічна ворожа атака дронів на Київщину. Під ударом — мирні населені пункти, цивільні підприємства, домівки наших людей. Наслідки атаки фіксуємо у Броварській громаді. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа — її вже локалізовано", - розповів посадовець.

Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку.

Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Екстрені знеструмлення запроваджено у двох районах Київщини, у Києві застосовуються графіки відключень, - ДТЕК

Працюють оперативні служби

На місцях працюють усі оперативні служби. Наразі триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Атака дронів

Раніше ми повідомляли, що ввечері 21 березня російські війська розпочали атаку дронами.

Читайте також: Шість населених пунктів Обухівського району без газу через атаку РФ, є перебої з опаленням в Українці та Обухові