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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Ворог атакував дронами Броварську громаду на Київщині: пошкоджені підприємства, домівки, сталася пожежа

Атака на Броварську громаду: пошкоджено приватні будинки та підприємства

У ніч на 22 березня російські війська атакували дронами Броварську громаду на Київщині. Зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис очільника Київської ОВА Миколи Калашника.

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Наслідки атаки

"Чергова нічна ворожа атака дронів на Київщину. Під ударом — мирні населені пункти, цивільні підприємства, домівки наших людей. Наслідки атаки фіксуємо у Броварській громаді. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа — її вже локалізовано", - розповів посадовець.

Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку.

Обійшлося без постраждалих.

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Працюють оперативні служби

На місцях працюють усі оперативні служби. Наразі триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Атака дронів

  • Раніше ми повідомляли, що ввечері 21 березня російські війська розпочали атаку дронами.

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Київська область (4654) атака (1709) дрони (8556) Броварський район (83)
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