Шість населених пунктів Обухівського району без газу через атаку РФ, є перебої з опаленням в Українці та Обухові
Унаслідок ворожої атаки на Обухівщині Київської області без газопостачання залишилося 6 населених пунктів, а саме: м. Українка, с. Верем'я, с. Жуківці, с. Трипілля, с. Халеп'я, с. Щербаківка.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Прогноз щодо відновлення
За його словами, усього 7911 абонентів, більшість з них в Українці. За оцінками фахівців газопостачання планується відновити протягом двох діб.
"В Українці через ворожі обстріли також тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8367 абонентів. Частково теплопостачання відсутнє й в Обухові. Унаслідок пошкодження газопостачання до однієї з котелень міста, опалення припинено в 64 будинках для 9689 абонентів. Саме зараз комунальники зʼясовують час на ліквідацію наслідків та вже працюють над відновленням теплоносія в мережі", - йдеться у повідомленні.
Знеструмлення на Київщині
У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини знеживлено загалом 4600 абонентів. Енергетики працюють над відновленням.
Послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
- Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
- Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
- За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.
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