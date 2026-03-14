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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Шість населених пунктів Обухівського району без газу через атаку РФ, є перебої з опаленням в Українці та Обухові

тарифи на газ не змінилися

Унаслідок ворожої атаки на Обухівщині Київської області без газопостачання залишилося 6 населених пунктів, а саме: м. Українка, с. Верем'я, с. Жуківці, с. Трипілля, с. Халеп'я, с. Щербаківка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Прогноз щодо відновлення

За його словами, усього 7911 абонентів, більшість з них в Українці. За оцінками фахівців газопостачання планується відновити протягом двох діб.

Українці через ворожі обстріли також тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8367 абонентів. Частково теплопостачання відсутнє й в Обухові. Унаслідок пошкодження газопостачання до однієї з котелень міста, опалення припинено в 64 будинках для 9689 абонентів. Саме зараз комунальники зʼясовують час на ліквідацію наслідків та вже працюють над відновленням теплоносія в мережі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях, - Міненерго

Знеструмлення на Київщині

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини знеживлено загалом 4600 абонентів. Енергетики працюють над відновленням.

Послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
  • Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
  • Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
  • За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

Також читайте: Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

Автор: 

газ (10727) Київська область (4644) обстріл (34588) Обухів (40) опалення (1073) Обухівський район (58) Українка (2)
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