Шесть населенных пунктов Обуховского района остались без газа из-за атаки РФ, в Украинке и Обухове перебои с отоплением

В результате вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области без газоснабжения остались 6 населенных пунктов, а именно: г. Украинка, с. Веремье, с. Жуковцы, с. Триполье, с. Халепья, с. Щербаковка.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Прогноз по восстановлению

По его словам, всего 7911 абонентов, большинство из них в Украинке. По оценкам специалистов, газоснабжение планируется восстановить в течение двух суток.

"В Украинке из-за вражеских обстрелов также временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов. Частично теплоснабжение отсутствует и в Обухове. В результате повреждения газоснабжения одной из котельных города отопление прекращено в 64 домах для 9689 абонентов. Прямо сейчас коммунальщики выясняют время на ликвидацию последствий и уже работают над восстановлением теплоносителя в сети", — говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в Киевской области

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевской области без электричества остались в общей сложности 4600 абонентов. Энергетики работают над восстановлением.

Услуги централизованного водоснабжения во всех громадах области предоставляются в штатном режиме.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.

Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.

Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.

По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.

