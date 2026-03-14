Шесть населенных пунктов Обуховского района остались без газа из-за атаки РФ, в Украинке и Обухове перебои с отоплением
В результате вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области без газоснабжения остались 6 населенных пунктов, а именно: г. Украинка, с. Веремье, с. Жуковцы, с. Триполье, с. Халепья, с. Щербаковка.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Прогноз по восстановлению
По его словам, всего 7911 абонентов, большинство из них в Украинке. По оценкам специалистов, газоснабжение планируется восстановить в течение двух суток.
"В Украинке из-за вражеских обстрелов также временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов. Частично теплоснабжение отсутствует и в Обухове. В результате повреждения газоснабжения одной из котельных города отопление прекращено в 64 домах для 9689 абонентов. Прямо сейчас коммунальщики выясняют время на ликвидацию последствий и уже работают над восстановлением теплоносителя в сети", — говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии в Киевской области
В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевской области без электричества остались в общей сложности 4600 абонентов. Энергетики работают над восстановлением.
Услуги централизованного водоснабжения во всех громадах области предоставляются в штатном режиме.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
- Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
- Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
- По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.
