Через аварію тимчасово без світла частина Києва та області, - ДТЕК

У Києві та Київській області частина жителів тимчасово залишилася без світла через аварію на обладнанні.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, який раніше був суттєво пошкоджений обстрілами.

Знеструмлення в Києві

Через це частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла.

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Знеструмлення на Київщині

Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії", - наголосили в ДТЕК.

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Що передувало