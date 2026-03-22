Через аварію тимчасово без світла частина Києва та області, - ДТЕК
У Києві та Київській області частина жителів тимчасово залишилася без світла через аварію на обладнанні.
Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, який раніше був суттєво пошкоджений обстрілами.
Знеструмлення в Києві
Через це частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла.
Знеструмлення на Київщині
Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії", - наголосили в ДТЕК.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 березня, на лівому березі Києва через аварію на електромережі виникли перебої зі світлом та водопостачанням.
- 22 березня на мосту Патона в Києві сталося пошкодження тепломережі, внаслідок чого жителі двох мікрорайонів столиці тимчасово залишилися без опалення.
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