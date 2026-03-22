На Київщині ліквідували масштабну пожежу у складській будівлі
Рятувальники ліквідували масштабне загоряння на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
Пожежа у Броварському районі
У селі Погреби Броварського району сталася пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв.м. Також зайнявся трав’яний настил на гектарі прилеглої території. Про це повідомили у ДСНС України.
До гасіння залучалося 69 рятувальників та 22 одиниці техніки.
За попередніми даними, загиблих немає, один чоловік звернувся за медичною допомогою.
Причини пожежі встановлюються.
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