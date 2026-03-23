Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного. Є інформація про інших причетних. ВІДЕО+ФОТО
Затримано 21-річного підозрюваного у скоєнні теракту в Бучі на Київщині. Розпочато провадження.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повідомлення про вибух надійшло о 5:34.
"Саморобний вибуховий пристрій було закладено поблизу житлового будинку. Після прибуття на місце екстрених служб і правоохоронців під час проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух", - йдеться в повідомленні.
Перший вибуховий пристрій був закладений під лавкою біля багатоповерхового будинку. Вибухом вибито вікна, пошкоджено фасад і газові мережі. Пожежі вдалося уникнути.
За попередніми даними, другий пристрій також знаходився поруч, і його підірвали дистанційно.
Затримання
Згодом було встановлено та затримано безпосереднього виконавця – громадянина України 2004 року народження. Слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до цього злочину. Тривають заходи для їх встановлення і затримання.
Розпочато досудове розслідування.
Генпрокурор зауважив, що події у Бучі не є поодинокими.
"За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців.
Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни", - підсумував він.
У поліції розповіли, що затриманий сказав, що він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час новий знайомий почав шантажувати молодика.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що 23 березня, вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку.
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