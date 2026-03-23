Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного. Є інформація про інших причетних. ВІДЕО+ФОТО

Затримано 21-річного підозрюваного у скоєнні теракту в Бучі на Київщині. Розпочато провадження.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повідомлення про вибух надійшло о 5:34.

"Саморобний вибуховий пристрій було закладено поблизу житлового будинку. Після прибуття на місце екстрених служб і правоохоронців під час проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух", - йдеться в повідомленні.

Перший вибуховий пристрій був закладений під лавкою біля багатоповерхового будинку. Вибухом вибито вікна, пошкоджено фасад і газові мережі. Пожежі вдалося уникнути.



За попередніми даними, другий пристрій також знаходився поруч, і його підірвали дистанційно.

Затримання

Згодом було встановлено та затримано безпосереднього виконавця – громадянина України 2004 року народження. Слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до цього злочину. Тривають заходи для їх встановлення і затримання.

Розпочато досудове розслідування.

Генпрокурор зауважив, що події у Бучі не є поодинокими.

"За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців.



Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни", - підсумував він.

У поліції розповіли, що затриманий сказав, що він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час новий знайомий почав шантажувати молодика.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що 23 березня, вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку.

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