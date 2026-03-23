Теракт у Бучі: прогриміло два вибухи, поранено правоохоронців. ВIДЕО
Сьогодні, 23 березня, вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Поранено правоохоронців
Як зазначається, унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні.
Триває перевірка
На місці події працюють усі необхідні оперативні служби - поліція, вибухотехніки, рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
"Прошу жителів бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про такі знахідки до поліції або за номером 101 чи 102", - закликав очільник області.
Ситуація перебуває на контролі. Додаткова інформація буде повідомлена після уточнення всіх обставин.
Дані поліції
За даними поліції області, поліцейські Київщини працюють на місці теракту у Бучанському районі. Сьогодні о 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від жительки міста Буча про вибух, який стався на вулиці. Внаслідок вибухової хвилі у її будинку було пошкоджено вікна.
На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини. Правоохоронці одразу відповідно до алгоритму дій по терористичним загрозам огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху.
"Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух", - додали правоохоронці.
Поліція закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правоохоронців щодо встановлених обмежень на доступ та пересування на визначеній території. Профільні служби продовжують працювати на місці події та встановлювати всі обставини.
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бо, бачите як небезпечно.
до речі, багато відео в тєлєгє, де небайдужі громадяни ставлять на місце зажратих від безкарності мєнтів та тцк, саме за допомогою ......
Львів нічому не навчив.
А керовники їх як сиділи на місцях так і сидітимуть, особливо ОВА, РВА і решта переживаючих за ТИЛ.
Ці ЬЬЬляді при владі МОЖЕ зроблять хоч ЯКИЙСЬ АНАЛІЗ (крім сечі і калу) дій по викликах і по реакції на них?? Якийсь ******* АЛГОРИТМ дій, щоб не класти, а потім не робити героїв з тупих патрульних??