Теракт в Буче: прогремели два взрыва, ранены правоохранители. ВИДЕО

Сегодня, 23 марта, утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадали правоохранители

Как отмечается, в результате взрыва повреждено остекление окон в доме. Впоследствии рядом произошел еще один взрыв неизвестного устройства. В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации их состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания.

Продолжается проверка

На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы - полиция, взрывотехники, спасатели. Территория оцеплена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.

"Прошу жителей быть максимально внимательными. В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Немедленно сообщайте о таких находках в полицию или по номеру 101 или 102", - призвал глава области.

Ситуация находится под контролем. Дополнительная информация будет сообщена после уточнения всех обстоятельств.

Данные полиции

По данным полиции области, полицейские Киевской области работают на месте теракта в Бучанском районе. Сегодня в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы города Буча о взрыве, который произошел на улице. В результате взрывной волны в ее доме были повреждены окна.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, а также взрывотехники полиции Киевской области. Правоохранители сразу же в соответствии с алгоритмом действий при террористических угрозах оградили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва.

"Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв", - добавили правоохранители.

Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать требования правоохранителей относительно установленных ограничений на доступ и передвижение на определенной территории. Профильные службы продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства.