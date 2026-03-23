Теракт в Буче: прогремели два взрыва, ранены правоохранители. ВИДЕО

Сегодня, 23 марта, утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали правоохранители

Как отмечается, в результате взрыва повреждено остекление окон в доме. Впоследствии рядом произошел еще один взрыв неизвестного устройства. В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации их состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания.

Продолжается проверка

На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы - полиция, взрывотехники, спасатели. Территория оцеплена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.

"Прошу жителей быть максимально внимательными. В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Немедленно сообщайте о таких находках в полицию или по номеру 101 или 102", - призвал глава области.

Ситуация находится под контролем. Дополнительная информация будет сообщена после уточнения всех обстоятельств.

Данные полиции

По данным полиции области, полицейские Киевской области работают на месте теракта в Бучанском районе. Сегодня в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы города Буча о взрыве, который произошел на улице. В результате взрывной волны в ее доме были повреждены окна.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, а также взрывотехники полиции Киевской области. Правоохранители сразу же в соответствии с алгоритмом действий при террористических угрозах оградили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва.

"Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв", - добавили правоохранители.

Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать требования правоохранителей относительно установленных ограничений на доступ и передвижение на определенной территории. Профильные службы продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства.

Стан середньої тяжкості, однак лікування амбулаторне? Щось не сходиться ...
23.03.2026 09:47 Ответить
Нескладні переломи, наприклад...
23.03.2026 09:53 Ответить
https://t.me/voynareal/133568 ❗️Момент одного з вибухів у Бучі, зʼявився в мережі.
23.03.2026 09:57 Ответить
чекаю на виступ якогось кабінетного мєнта, про неможливість легалізації зброї у населення.
бо, бачите як небезпечно.
до речі, багато відео в тєлєгє, де небайдужі громадяни ставлять на місце зажратих від безкарності мєнтів та тцк, саме за допомогою ......
23.03.2026 10:00 Ответить
Кацапський бот
23.03.2026 10:11 Ответить
нафіга?
23.03.2026 10:12 Ответить
Граблі - вони - ТАКІ граблі.
Львів нічому не навчив.
А керовники їх як сиділи на місцях так і сидітимуть, особливо ОВА, РВА і решта переживаючих за ТИЛ.
Ці ЬЬЬляді при владі МОЖЕ зроблять хоч ЯКИЙСЬ АНАЛІЗ (крім сечі і калу) дій по викликах і по реакції на них?? Якийсь ******* АЛГОРИТМ дій, щоб не класти, а потім не робити героїв з тупих патрульних??
23.03.2026 10:03 Ответить
А я думаю,що ти "тупіший" патрульних Патруль в "тилу" зазнають поранень,іноді смерть,а ти кацап сидиш і за гроші "самий розумнийна дивані.
23.03.2026 10:14 Ответить
пятый год войны а на улицах как не было так и нет военных патрулей! все плюют на "комендантский час" - наши "законодатели" за четыре года(!) так и не решились ввести НАКАЗАНИЕ за нарушение режима! по улицам СВОБОДНО ходят толпы мордатых ухилянтов и дезертиров, которые при проверке документов достают НОЖИ! в соцсетях малолетние дегенераты СВОБОДНО ищут "заработок" от ФСБ! в западных областях местные "предприниматели" занялись МАССОВЫМ "заработком" от переправы толп ухилянтов через дырявый кордон!
23.03.2026 10:15 Ответить
 
 