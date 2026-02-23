В результате взрыва гранаты на Хмельнитчине погиб 10-летний мальчик, его мама ранена

Взрыв в жилом доме в Хмельницкой области унес жизнь 10-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок нашел опасный предмет, который взорвался. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщила областная полиция.

Детали происшествия

Инцидент произошел вчера, 22 февраля, около 21:45 в селе Малая Кужелевка Дунаевецкой громады. В результате взрыва погиб 10-летний мальчик и была травмирована его 45-летняя мать.

Правоохранители предварительно установили, что в одной из комнат дома находилась 45-летняя мать вместе с 10-летним сыном. По предварительной информации, мальчик играл гранатой, которая взорвалась.

Мальчик погиб на месте

На место происшествия сразу прибыли врачи "скорой", следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, взрывотехники и кинолог. Медики пытались реанимировать мальчика. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Дунаевецкой больницы.

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию на наличие опасных предметов и изъяли остатки гранаты для проведения экспертизы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

