В результате взрыва гранаты на Хмельнитчине погиб 10-летний мальчик, его мама ранена
Взрыв в жилом доме в Хмельницкой области унес жизнь 10-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок нашел опасный предмет, который взорвался. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.
Об этом сообщила областная полиция.
Детали происшествия
- Инцидент произошел вчера, 22 февраля, около 21:45 в селе Малая Кужелевка Дунаевецкой громады. В результате взрыва погиб 10-летний мальчик и была травмирована его 45-летняя мать.
- Правоохранители предварительно установили, что в одной из комнат дома находилась 45-летняя мать вместе с 10-летним сыном. По предварительной информации, мальчик играл гранатой, которая взорвалась.
Мальчик погиб на месте
На место происшествия сразу прибыли врачи "скорой", следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, взрывотехники и кинолог. Медики пытались реанимировать мальчика. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Дунаевецкой больницы.
- Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию на наличие опасных предметов и изъяли остатки гранаты для проведения экспертизы.
- По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
