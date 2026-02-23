1 770 3
Унаслідок вибуху гранати на Хмельниччині загинув 10-річний хлопчик, його мама поранена
Вибух у житловому будинку на Хмельниччині забрав життя 10-річного хлопчика. За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, який здетонував. Правоохоронці розслідують обставини події.
Про це повідомила обласна поліція.
Деталі події
- Подія сталася вчора, 22 лютого, близько 21:45 години у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади. Внаслідок вибуху загинув 10-річний хлопчик та травмувалась його 45-річна матір.
- Правоохоронці попередньо встановили, що в одній із кімнат будинку перебувала 45-річна матір разом із 10-річним сином. За попередньою інформацією, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула.
Хлопчик загинув на місці
На місце події одразу прибули лікарі "швидкої", слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Медики намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні.
- Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.
- За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Вербицкий
показати весь коментар23.02.2026 17:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар23.02.2026 17:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pan Konotop #390804
показати весь коментар23.02.2026 18:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль