Унаслідок вибуху гранати на Хмельниччині загинув 10-річний хлопчик, його мама поранена

Вибух у житловому будинку на Хмельниччині забрав життя 10-річного хлопчика. За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, який здетонував. Правоохоронці розслідують обставини події.

Про це повідомила обласна поліція.

Деталі події

  • Подія сталася вчора, 22 лютого, близько 21:45 години у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади. Внаслідок вибуху загинув 10-річний хлопчик та травмувалась його 45-річна матір.
  • Правоохоронці попередньо встановили, що в одній із кімнат будинку перебувала 45-річна матір разом із 10-річним сином. За попередньою інформацією, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула.

Хлопчик загинув на місці

На місце події одразу прибули лікарі "швидкої", слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Медики намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні.

  • Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.
  • За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Як можна гратись півкілограмовою жалізякою,дитині
23.02.2026 17:08 Відповісти
Хлопчисько грався гранатою, а матуся мовчки дивилася? Щось не віриться.
23.02.2026 17:10 Відповісти
23.02.2026 18:07 Відповісти
 
 