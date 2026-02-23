Унаслідок вибуху гранати на Хмельниччині загинув 10-річний хлопчик, його мама поранена

Вибух у житловому будинку на Хмельниччині забрав життя 10-річного хлопчика. За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, який здетонував. Правоохоронці розслідують обставини події.

Про це повідомила обласна поліція.

Деталі події

Подія сталася вчора, 22 лютого, близько 21:45 години у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади. Внаслідок вибуху загинув 10-річний хлопчик та травмувалась його 45-річна матір.

Правоохоронці попередньо встановили, що в одній із кімнат будинку перебувала 45-річна матір разом із 10-річним сином. За попередньою інформацією, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула.

Хлопчик загинув на місці

На місце події одразу прибули лікарі "швидкої", слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Медики намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні.

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

