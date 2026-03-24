Теракт у Бучі: підозрюваного Тимченка відправили під варту до 21 травня

Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід підозрюваному в теракті у Бучі, внаслідок якого поранення дістали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Сторона обвинувачення вимала обрати 21-річному Богдану Тимченку тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваний заявив, що перебував під постійним тиском представника російських спецслужб, який погрожував йому та його рідним. Через це він боявся повідомити про свої дій українським правоохоронцям.

Чоловік попросив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Він пояснив, що має піклуватися про свою бабусю, яка має проблеми із зором.

Згодом суд ухвалив рішення - Тимченка відправили під варту до 21 травня без визначення застави.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що 23 березня, вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку.

Також зазначалось, що затримано 21-річного підозрюваного. Є інформація про інших причетних.

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