Теракт в Буче: 21-летнему местному жителю сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

21-летнему жителю Бучи предъявлено подозрение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Как отмечается, в марте 2026 года его завербовали через онлайн-игру представители спецслужбы РФ. В дальнейшем он поддерживал связь с куратором в мессенджере, где получал инструкции и средства для подготовки взрывов.

Действуя по указаниям, подозреваемый приобрел необходимые компоненты, изготовил два самодельных взрывных устройства и подготовил их для дистанционного подрыва.

Детали

23 марта одно из устройств было приведено в действие возле жилого дома в Буче. Взрывом поврежден фасад здания, окна и припаркованные автомобили.

"Второе устройство сработало после прибытия правоохранителей на место происшествия. В результате взрыва пострадали правоохранители, также нанесен дополнительный ущерб", - говорится в сообщении.

подготовка теракта в Буче
подготовка теракта в Буче
подготовка теракта в Буче
подготовка теракта в Буче
подготовка теракта в Буче

Версии

По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на запугивание населения и дестабилизацию ситуации, что является характерными признаками террористического акта.

  • Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица, в частности организаторы и координаторы преступления. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Во время обыска у подозреваемого также обнаружены синтетические наркотические вещества. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации по факту их хранения.
  • В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 23 марта утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.
  • Также отмечалось, что задержан 21-летний подозреваемый. Есть информация о других причастных.

Киевская область (4528) Буча (457) Бучанский район (131)
Вважаю що дуже пощастило присутнім при події, й те дурбецало переплутав на щастя міста закладки й час підриву, тому що якщо підірвався смітник першим, для привернення уваги то біля будинку під час 2 вибуху була б уйма народу.
24.03.2026 11:45 Ответить
Якого біса знову заблюрене обличчя? Скільки можна про права людини?
24.03.2026 11:49 Ответить
Можливо, він ще і врятований буде, отими єрмаком-татаровим-зеленським, як і беркутня та вагнерівці!?!?!? Оманщина працює в Урядовому кварталі!! Кєровніки СБУ і ДБР та ще з десяток структур, про них знають, як і Західні Партнери про них знають, як про сіярту-орбана!!!!
24.03.2026 12:09 Ответить
@ (уривок із "прочитання Горбуліна без ілюзій"):

"КОНТРРОЗВІДКА: ВІЙНА НЕ ЗА ФРОНТ, А ЗА МОЗОК ДЕРЖАВИ

І тут - найнеприємніше.

13. ФСБ ЯК СИСТЕМА, А НЕ «АГЕНТИ-ОДИНОЧКИ»

Акцент: найнебезпечніша зброя РФ - не ракети, а агентура.

Що ми маємо:
розгалужену інформаційно-диверсійну мережу, прикриту:
- рясами,
- «гуманітаркою»,
- «миротворством»,
- «захистом віри», Булгакова

Це не релігія.
Це інфраструктура ФСБ.

14. РПЦ / УПЦ МП:
ВИЗНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ

Ключовий момент (без ілюзій):

РПЦ - це не церква.
Це елемент російської державної машини.

І в цій машині:
- священник = носій довіри;
- сповідь = джерело інформації;
- громада = соціальна мережа.

15. АСИМЕТРИЧНА ВІДПОВІДЬ: НЕ «ЗАБОРОНИТИ», А ЗНЕЗБРОЇТИ

ЩО РОБИМО ПРАКТИЧНО

1. Повний аудит і контроль:
- фінансів;
- контактів;
- поїздок;
- зв'язків з РФ / Білоруссю.

2. Законодавче визнання:
- РПЦ - структура країни-агресора;
- автоматичні правові наслідки, без «доведень намірів».

3. Контррозвідка в громадах:
діяти не силою, а:
- через громади,
- через місцеве самоврядування,
- через публічність.

4. Інформаційна асиметрія:
- виводити агентуру на світло;
- не арештами, а репутаційним знищенням.

ФСБ боїться не суду.
Вона боїться викриття.

16. ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП КОНТРРОЗВІДКИ 2026-2027

Краще зірвати один удар заздалегідь, ніж героїчно ліквідовувати наслідки.

Це означає:
- превенцію замість реакції;
- аналіз замість кампаній;
- системність замість «гучних посадок».

ФІНАЛЬНИЙ ВИСНОВОК (ЖОРСТКО)
- ...
- Контррозвідка - це державна гігієна, а не репресія.
- РПЦ в Україні - питання безпеки, а не віри.
- Асиметрія - це забрати у ворога його сильні сторони і бити там, де він безпорадний.

Росія програє не тоді, коли ми зіб'ємо всі ракети.
А тоді, коли вона втратить очі, вуха, руки і впевненість."
24.03.2026 11:49 Ответить
на гіляку запроданця, колоборанта, як це у 2Світову робили з запроданцями наші діди Герої України з ОУН УПА !!!
24.03.2026 11:54 Ответить
 
 