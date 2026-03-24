Теракт в Буче: 21-летнему местному жителю сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

21-летнему жителю Бучи предъявлено подозрение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Как отмечается, в марте 2026 года его завербовали через онлайн-игру представители спецслужбы РФ. В дальнейшем он поддерживал связь с куратором в мессенджере, где получал инструкции и средства для подготовки взрывов.

Действуя по указаниям, подозреваемый приобрел необходимые компоненты, изготовил два самодельных взрывных устройства и подготовил их для дистанционного подрыва.

Детали

23 марта одно из устройств было приведено в действие возле жилого дома в Буче. Взрывом поврежден фасад здания, окна и припаркованные автомобили.

"Второе устройство сработало после прибытия правоохранителей на место происшествия. В результате взрыва пострадали правоохранители, также нанесен дополнительный ущерб", - говорится в сообщении.











Версии

По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на запугивание населения и дестабилизацию ситуации, что является характерными признаками террористического акта.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица, в частности организаторы и координаторы преступления. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время обыска у подозреваемого также обнаружены синтетические наркотические вещества. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации по факту их хранения.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 23 марта утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.

Также отмечалось, что задержан 21-летний подозреваемый. Есть информация о других причастных.

