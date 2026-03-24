Теракт в Буче: 21-летнему местному жителю сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ
21-летнему жителю Бучи предъявлено подозрение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, в марте 2026 года его завербовали через онлайн-игру представители спецслужбы РФ. В дальнейшем он поддерживал связь с куратором в мессенджере, где получал инструкции и средства для подготовки взрывов.
Действуя по указаниям, подозреваемый приобрел необходимые компоненты, изготовил два самодельных взрывных устройства и подготовил их для дистанционного подрыва.
Детали
23 марта одно из устройств было приведено в действие возле жилого дома в Буче. Взрывом поврежден фасад здания, окна и припаркованные автомобили.
"Второе устройство сработало после прибытия правоохранителей на место происшествия. В результате взрыва пострадали правоохранители, также нанесен дополнительный ущерб", - говорится в сообщении.
Версии
По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на запугивание населения и дестабилизацию ситуации, что является характерными признаками террористического акта.
- Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица, в частности организаторы и координаторы преступления. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Во время обыска у подозреваемого также обнаружены синтетические наркотические вещества. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации по факту их хранения.
- В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 23 марта утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.
- Также отмечалось, что задержан 21-летний подозреваемый. Есть информация о других причастных.
"КОНТРРОЗВІДКА: ВІЙНА НЕ ЗА ФРОНТ, А ЗА МОЗОК ДЕРЖАВИ
І тут - найнеприємніше.
13. ФСБ ЯК СИСТЕМА, А НЕ «АГЕНТИ-ОДИНОЧКИ»
Акцент: найнебезпечніша зброя РФ - не ракети, а агентура.
Що ми маємо:
розгалужену інформаційно-диверсійну мережу, прикриту:
- рясами,
- «гуманітаркою»,
- «миротворством»,
- «захистом віри», Булгакова
Це не релігія.
Це інфраструктура ФСБ.
14. РПЦ / УПЦ МП:
ВИЗНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ
Ключовий момент (без ілюзій):
РПЦ - це не церква.
Це елемент російської державної машини.
І в цій машині:
- священник = носій довіри;
- сповідь = джерело інформації;
- громада = соціальна мережа.
15. АСИМЕТРИЧНА ВІДПОВІДЬ: НЕ «ЗАБОРОНИТИ», А ЗНЕЗБРОЇТИ
ЩО РОБИМО ПРАКТИЧНО
1. Повний аудит і контроль:
- фінансів;
- контактів;
- поїздок;
- зв'язків з РФ / Білоруссю.
2. Законодавче визнання:
- РПЦ - структура країни-агресора;
- автоматичні правові наслідки, без «доведень намірів».
3. Контррозвідка в громадах:
діяти не силою, а:
- через громади,
- через місцеве самоврядування,
- через публічність.
4. Інформаційна асиметрія:
- виводити агентуру на світло;
- не арештами, а репутаційним знищенням.
ФСБ боїться не суду.
Вона боїться викриття.
16. ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП КОНТРРОЗВІДКИ 2026-2027
Краще зірвати один удар заздалегідь, ніж героїчно ліквідовувати наслідки.
Це означає:
- превенцію замість реакції;
- аналіз замість кампаній;
- системність замість «гучних посадок».
ФІНАЛЬНИЙ ВИСНОВОК (ЖОРСТКО)
- ...
- Контррозвідка - це державна гігієна, а не репресія.
- РПЦ в Україні - питання безпеки, а не віри.
- Асиметрія - це забрати у ворога його сильні сторони і бити там, де він безпорадний.
Росія програє не тоді, коли ми зіб'ємо всі ракети.
А тоді, коли вона втратить очі, вуха, руки і впевненість."