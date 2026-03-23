Исполнителю теракта в Буче обещали по 25 тыс. грн за каждый взрыв, - полиция

Теракт в Буче: задержан 21-летний подозреваемый

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого в причастности к взрывам в Буче менее чем через два часа после происшествия. По данным следствия, за совершение этих действий российские спецслужбы пообещали ему вознаграждение в размере 25 тысяч гривен за каждый взрыв.

Об этом рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП Киевской области Андрей Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Детали

По его словам, задержанным оказался 21-летний местный житель, который в настоящее время дает показания, уличающие его в преступлении.

В ходе профессиональных действий сотрудников полиции и сотрудников СБУ он был задержан. В настоящее время продолжаются следственные действия", - отметил Кравчук.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Санкция статьи предусматривает от 15 лет до пожизненного заключения.

Мотив — деньги

По предварительным данным, мужчина должен был получить по 25 тысяч гривен за каждый взрыв — всего 50 тысяч гривен. По словам Кравчука, мотивом были деньги.

Информация о возможном шантаже подозреваемого в настоящее время проверяется.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 23 марта утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.
  • Также отмечалось, что задержан 21-летний подозреваемый. Есть информация о других причастных.

Кончені виродки, потрібно повернення смертної кари на час Війни!!!
23.03.2026 14:18 Ответить
За 25к гривен ток поржать могут. Методичку обнови.
23.03.2026 14:26 Ответить
підар прокацаплений
23.03.2026 14:26 Ответить
Перевірте ще його дії під час окупації Бучі. Може він ще звідти починав співпрацю з кацабидлом.
23.03.2026 14:28 Ответить
Мусора по привычке рисуют по закупочной цене наркоты, цены надо х5 минимум рисовать. Нарика какого-то нашли и "выкрыли ячейку монгольской подводной разведки"
23.03.2026 14:31 Ответить
З вибухами стрьомно підтасовувать. Це не звинувачення у крадівництві курки у сусіда.
23.03.2026 14:34 Ответить
аніжедєті...як воювати то зовсім немовлятки...
23.03.2026 14:37 Ответить
таким дітям лоб зеленкою потрібно мазать, і другим не повадно буле
23.03.2026 14:56 Ответить
 
 