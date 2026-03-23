Виконавцю теракту в Бучі обіцяли по 25 тис. грн за кожен вибух, - поліція
Правоохоронні органи встановили та затримали ймовірного причетного до вибухів у Бучі менш ніж за дві години після події. За даними слідства, за виконання цих дій російські спецслужби пообіцяли йому винагороду у розмірі 25 тисяч гривень за кожен підрив.
Про це розповів начальник управління карного розшуку ГУНП Київської області Андрій Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Деталі
За його словами, затриманим виявився 21-річний місцевий мешканець, який наразі дає викривальні покази.
В ході професійних дій співробітників поліції та співробітників СБУ було його затримано. На теперішній час тривають слідчі дії", - зазначив Кравчук.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Санкція статті передбачає від 15 років до довічного ув’язнення.
Мотив - гроші
За попередніми даними, чоловік мав отримати по 25 тисяч гривень за кожен вибух - загалом 50 тисяч гривень. За словами Кравчука, мотивом були гроші.
Інформація про можливий шантаж підозрюваного наразі перевіряється.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що 23 березня, вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку.
- Також зазначалось, що затримано 21-річного підозрюваного. Є інформація про інших причетних.
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