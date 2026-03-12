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Новини Фото Теракти в Україні
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СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла новій спробі рашистів вчинити теракт у Рівному.

Завдяки діям на випередження СБУ затримала агента РФ "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував завербований ворогом наркозалежний мешканець Житомира. У поле зору рашистів фігурант потрапив, шукаючи "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

Згодом завербованого агента окупанти "відрядили" до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії.

Після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.

За матеріалами справи, для конспірації фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного
СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного
СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного

Також читайте: Дрони СБУ атакували НПС "Тихорецьк" у Краснодарському краї, - джерела

Автор: 

Рівне (591) СБУ (13970) теракт (1172) Рівненська область (1299) Рівненський район (47)
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Топ коментарі
+22
Курва! та коли ж той довбаний цирк прийде до тями?
Вкрав дві пачки сигарет - 8 років. Теракт ... кафе, бомба, реальна загроза смерті і каліцтва десятків людей... 12.
12 років то падло будуть годувати, одягати, буде дах над головою, бо воно готувало смерть десяткам випадкових людей?
Ви що, реально іпануті вже?
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12.03.2026 11:30 Відповісти
+12
А можна було вирішити простіше, вивезти в поле, посадити на каструлю, а далі вже за його планом
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12.03.2026 11:42 Відповісти
+9
Все вірно народ каже, смертна кара за терористичну діяльність.
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12.03.2026 11:47 Відповісти
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Розібрать його на органи для поранених бійців...
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12.03.2026 11:23 Відповісти
Їх можна використовувати для ху....лят, бо. нашим не підійдуть, не сумісні
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12.03.2026 11:45 Відповісти

час ставити краватки в кожному місті
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12.03.2026 11:26 Відповісти
Уже більше п'яти років, зеленський з моноШоблою у ВРУ разумкова-стефанчуків, рятує то вагнерівців, то беркутню з симоненком, то ухилянтів, то коригувальників, то ось таких убивць Українців!!!
А на запитання ЧОМУ не вносять нагальних змін до законодавства щодо відчутного покарання цього лайна в Особливий період воєнного стану, воно тільки очі вилупить і щось там гундосить про Оманські завдання від московита патрушева!!!
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12.03.2026 12:32 Відповісти
Курва! та коли ж той довбаний цирк прийде до тями?
Вкрав дві пачки сигарет - 8 років. Теракт ... кафе, бомба, реальна загроза смерті і каліцтва десятків людей... 12.
12 років то падло будуть годувати, одягати, буде дах над головою, бо воно готувало смерть десяткам випадкових людей?
Ви що, реально іпануті вже?
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12.03.2026 11:30 Відповісти
А можна було вирішити простіше, вивезти в поле, посадити на каструлю, а далі вже за його планом
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12.03.2026 11:42 Відповісти
Как минимум креативно
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12.03.2026 15:00 Відповісти
Все вірно народ каже, смертна кара за терористичну діяльність.
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12.03.2026 11:47 Відповісти
ВСЕХ НАРИКОВ НА УЧЁТ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОТСЛЕЖИВАНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ !!!
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12.03.2026 11:52 Відповісти
Якийсь нарік дивний. Заради дози переїхав в інше місце, купив гайок, каструлю. Знайшов військову форму. І врешті решт - сбу знайшло в нього в кармані телефон з доказами.
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12.03.2026 12:02 Відповісти
Як нарик ,то дивний міг той аванс на дорогу, квартиру і інше,використати на дозу і ніфіга не робити,піти в СБУ що б порадили як витягувати кошти з куратора.
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12.03.2026 13:01 Відповісти
Ага да сбу бы ему дозу предложили.Максимум благодарность за содействие и на принудительное лечение в наркодиспансер.Денег на дозу не дали бы и наркоманы это знают
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12.03.2026 13:11 Відповісти
Звідки рашисти у Рівному , оце цікаво .
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12.03.2026 12:03 Відповісти
Ты читать внимательно умеешь .Наркозависимый из Житомира по заданию куратора приехал в Ровно
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12.03.2026 13:13 Відповісти
А Житомир це росія , чи шо ?
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12.03.2026 14:07 Відповісти
А ты вообще из Украины или засланный украиномовный ксзачок раз не знаешь?
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12.03.2026 18:17 Відповісти
А ти не красноперий часом ?
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12.03.2026 18:46 Відповісти
Краще був би такий текст---- Завдяки діям на випередження СБУ https://t.me/SBUkr/17055 затримала агента РФ "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав'ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події, та був знешкоджений . крапка. так краще. дуже краще.

Джерело: https://censor.net/ua/p3604868
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12.03.2026 12:10 Відповісти
Посадити його на ту каструлю і підірвати.
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12.03.2026 12:29 Відповісти
🤡🤡🤡🤡🤡
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12.03.2026 12:45 Відповісти
і знов на зєлєньського?
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12.03.2026 13:50 Відповісти
Кафешка в парку - дуже солідна ціль для теракту. Не супермаркет, не вокзал, де тисячі людей, а нещасна кафешка, де сидять 5-7 відвідувачів. Яка задумка? Може самі замутили для покращення показників?
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12.03.2026 14:47 Відповісти
 
 