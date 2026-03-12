СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного. ФОТОрепортаж
Служба безпеки запобігла новій спробі рашистів вчинити теракт у Рівному.
Завдяки діям на випередження СБУ затримала агента РФ "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За матеріалами справи, замовлення РФ виконував завербований ворогом наркозалежний мешканець Житомира. У поле зору рашистів фігурант потрапив, шукаючи "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.
Згодом завербованого агента окупанти "відрядили" до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії.
Після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.
За матеріалами справи, для конспірації фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту.
Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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час ставити краватки в кожному місті
А на запитання ЧОМУ не вносять нагальних змін до законодавства щодо відчутного покарання цього лайна в Особливий період воєнного стану, воно тільки очі вилупить і щось там гундосить про Оманські завдання від московита патрушева!!!
Вкрав дві пачки сигарет - 8 років. Теракт ... кафе, бомба, реальна загроза смерті і каліцтва десятків людей... 12.
12 років то падло будуть годувати, одягати, буде дах над головою, бо воно готувало смерть десяткам випадкових людей?
Ви що, реально іпануті вже?
Джерело: https://censor.net/ua/p3604868