Пара наркозалежних готувала теракт у Харкові на замовлення РФ: їх затримано, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту в Харкові. За результатами дій на випередження затримано двох російських агентів, які готували підрив у центрі міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що про підготовку теракту відомо?
За матеріалами справи, фігуранти виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей.
У разі вчинення кривавого теракту рашисти сподівалися спровокувати панічні настрої у Харкові, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтовому місті.
Затримання
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі.
Ким виявилися агенти РФ?
Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги рашистів, коли шукала "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.
Після вербування фігуранти отримали від куратора з рф інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів.
На наступному етапі агенти підшукали об’єкт запланованого теракту і "погодили" його з рашистами.
- Під час обшуків у затриманих вилучено готовий СВП, залишки складових до вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.
- Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).
- Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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