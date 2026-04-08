Пара наркозалежних готувала теракт у Харкові на замовлення РФ: їх затримано, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту в Харкові. За результатами дій на випередження затримано двох російських агентів, які готували підрив у центрі міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про підготовку теракту відомо?

За матеріалами справи, фігуранти виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей.

У разі вчинення кривавого теракту рашисти сподівалися спровокувати панічні настрої у Харкові, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтовому місті.

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Затримання

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі.









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Ким виявилися агенти РФ?

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги рашистів, коли шукала "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

Після вербування фігуранти отримали від куратора з рф інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів.

На наступному етапі агенти підшукали об’єкт запланованого теракту і "погодили" його з рашистами.

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