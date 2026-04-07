ГРУ РФ уличено в масштабной шпионской деятельности против граждан ЕС, США и Украины посредством взлома Wi-Fi-роутеров, - СБУ
Служба безопасности совместно с ФБР, контрразведывательными органами Республики Польша и правоохранительными органами ЕС провела скоординированную кибероперацию по нейтрализации разведывательной деятельности противника на территории Украины и государств-партнеров.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Взламывали Wi-Fi-роутеры
По результатам международной кибероперации выявлены многочисленные факты "взлома" российской военной разведкой (более известной как ГРУ) офисных и домашних Wi-Fi-роутеров украинцев и иностранных граждан (так называемое SOHO-оборудование).
Отмечается, что российские спецслужбисты "охотились" за роутерами, которые не соответствовали современным протоколам безопасности.
После "проникновения" в уязвимые интернет-устройства рашисты перенаправляли их трафик через заранее развернутую сеть DNS-серверов (преобразующих названия интернет-ресурсов в их IP-адреса, однозначно идентифицирующие сервер назначения). Таким образом они становились "посредниками" в онлайн-пространстве, чтобы собирать пароли, токены аутентификации и другую конфиденциальную информацию, включая электронные письма, которые в нормальных условиях защищены криптографическими протоколами SSL (secure sockets layer) и TLS (transport layer security).
Какова цель
Полученные сведения враг планировал использовать для осуществления кибератак, информационных диверсий и сбора разведывательной информации.
В зоне особого внимания российских спецслужб находилась информация, которой обмениваются сотрудники и военнослужащие государственных органов, подразделений Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Заблокировано более 100 серверов
Так, в СБУ сообщили, что по результатам проведенной совместной кибероперации удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни маршрутизаторов только в Украине, что существенно ослабило разведывательные возможности военной разведки РФ, предотвратило уничтожение оборудования на программном уровне.
В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия СБУ и западных партнеров по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям.
Рекомендации от СБУ
Всем владельцам роутеров рекомендуется проверить модель и текущую версию программного обеспечения устройства, наличие актуальных обновлений безопасности к ней, и незамедлительно их установить.
В случае отсутствия поддержки со стороны производителя настоятельно рекомендуем заменить роутер на более современную модель, в том числе от другой компании. После обновления необходимо обязательно сменить пароль доступа к устройству, отключить возможность доступа к его панели управления из сети "Интернет", проверить настройки и удалить подозрительные.
Телекоммуникационных провайдеров просят оказать содействие своим клиентам в реализации вышеуказанных мер кибербезопасности.
Де участь держави, мінцифри, ДЕРЖСПЕЦзвязку, як з «ДІЄЮ»???
СБУ нічого не каже про обладнання, вироблене союзником РФ?
Які саме налаштування безпеки роутера є критичними у даному випадку?
Яким чином встановлення софту, а не його налаштування щось змінять?
Де конкретні рекомендації, а не "безпека повинна бути безпечною"?
Таким чином не тільки налаштування роутера є десь на китайському сервері, а й планировка оселі, по якій їздить робот-пилосос, та коордигати оселі, у якій встановлений інвертер (бо для налаштування вмикаєттся геопозиціонування).
Безпека рівня Бога!!!
Завсегда лучше перебдеть
Сначала роутеры заменить
А потом президента и еще кучу всякого завербованного путиным дерьма
Я бы начала с зятя Дональда Трампа - Кушнера
И другана Виткоффа
Пацаны- не стесняясь - вкалывают на путина
Совсем оборзели...
Пора и Венса за жопу взять
Митинговать за путина в Европе - это уже занадто.........