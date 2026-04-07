ГРУ РФ уличено в масштабной шпионской деятельности против граждан ЕС, США и Украины посредством взлома Wi-Fi-роутеров, - СБУ

Служба безопасности совместно с ФБР, контрразведывательными органами Республики Польша и правоохранительными органами ЕС провела скоординированную кибероперацию по нейтрализации разведывательной деятельности противника на территории Украины и государств-партнеров.

Взламывали Wi-Fi-роутеры

По результатам международной кибероперации выявлены многочисленные факты "взлома" российской военной разведкой (более известной как ГРУ) офисных и домашних Wi-Fi-роутеров украинцев и иностранных граждан (так называемое SOHO-оборудование).

Отмечается, что российские спецслужбисты "охотились" за роутерами, которые не соответствовали современным протоколам безопасности.

После "проникновения" в уязвимые интернет-устройства рашисты перенаправляли их трафик через заранее развернутую сеть DNS-серверов (преобразующих названия интернет-ресурсов в их IP-адреса, однозначно идентифицирующие сервер назначения). Таким образом они становились "посредниками" в онлайн-пространстве, чтобы собирать пароли, токены аутентификации и другую конфиденциальную информацию, включая электронные письма, которые в нормальных условиях защищены криптографическими протоколами SSL (secure sockets layer) и TLS (transport layer security).

Какова цель

Полученные сведения враг планировал использовать для осуществления кибератак, информационных диверсий и сбора разведывательной информации.

В зоне особого внимания российских спецслужб находилась информация, которой обмениваются сотрудники и военнослужащие государственных органов, подразделений Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Заблокировано более 100 серверов

Так, в СБУ сообщили, что по результатам проведенной совместной кибероперации удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни маршрутизаторов только в Украине, что существенно ослабило разведывательные возможности военной разведки РФ, предотвратило уничтожение оборудования на программном уровне.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия СБУ и западных партнеров по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям.

Рекомендации от СБУ

Всем владельцам роутеров рекомендуется проверить модель и текущую версию программного обеспечения устройства, наличие актуальных обновлений безопасности к ней, и незамедлительно их установить.

В случае отсутствия поддержки со стороны производителя настоятельно рекомендуем заменить роутер на более современную модель, в том числе от другой компании. После обновления необходимо обязательно сменить пароль доступа к устройству, отключить возможность доступа к его панели управления из сети "Интернет", проверить настройки и удалить подозрительные.

Телекоммуникационных провайдеров просят оказать содействие своим клиентам в реализации вышеуказанных мер кибербезопасности.

+4
Когда имеешь дело с кацапами
Завсегда лучше перебдеть
Сначала роутеры заменить
А потом президента и еще кучу всякого завербованного путиным дерьма
Я бы начала с зятя Дональда Трампа - Кушнера
И другана Виткоффа
Пацаны- не стесняясь - вкалывают на путина
Совсем оборзели...
Пора и Венса за жопу взять
Митинговать за путина в Европе - это уже занадто.........
07.04.2026 22:37 Ответить
+2
Цікаво, як там з "вразливістю" у китайських роутерів Xiaomi наприклад?

СБУ нічого не каже про обладнання, вироблене союзником РФ?
07.04.2026 22:34 Ответить
+1
Як це відбудеться на місцях, за участю провайдерів???
Де участь держави, мінцифри, ДЕРЖСПЕЦзвязку, як з «ДІЄЮ»???
07.04.2026 22:32 Ответить
Як це відбудеться на місцях, за участю провайдерів???
Де участь держави, мінцифри, ДЕРЖСПЕЦзвязку, як з «ДІЄЮ»???
07.04.2026 22:32 Ответить
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво!
07.04.2026 22:33 Ответить
Цікаво, як там з "вразливістю" у китайських роутерів Xiaomi наприклад?

СБУ нічого не каже про обладнання, вироблене союзником РФ?
07.04.2026 22:34 Ответить
Вони вроді зрозуміло кажуть про обладнання вироблене будь-ким.
07.04.2026 23:13 Ответить
Де?
07.04.2026 23:18 Ответить
Вони по суті взагалі нічого не сказали.

Які саме налаштування безпеки роутера є критичними у даному випадку?

Яким чином встановлення софту, а не його налаштування щось змінять?

Де конкретні рекомендації, а не "безпека повинна бути безпечною"?
07.04.2026 23:23 Ответить
Наприклад, вхід до налаштувань роутера Шаомі здійснюється через телефон Шаомі, який абсолютно точно підтримуж трафік з китайськими серверами під час управління девайсами з екосистеми Шаомі.

Таким чином не тільки налаштування роутера є десь на китайському сервері, а й планировка оселі, по якій їздить робот-пилосос, та коордигати оселі, у якій встановлений інвертер (бо для налаштування вмикаєттся геопозиціонування).

Безпека рівня Бога!!!
07.04.2026 23:29 Ответить
Так скажіть вже, що то були виключно китайські роутери. Сказали А, то знайдіть сили заказати й решту літер
07.04.2026 22:34 Ответить
07.04.2026 22:48 Ответить
Темі зламу роутерів вже років 15 - відтоді, як рашистів спіймали біля посольств у Европі при намаганні зламу роутерів через Wi-Fi. Схема проста - зупинились в зоні дії мережі, за допомогою спец програми визначили модель роутера, далі підключились до нього за допомогою "інженерного пароля" (розробники часто залишають такі шляхи доступу), зафіксували реальні паролі і налаштували ВПН через потрібний сервер. Користувачі навіть не здогадуються, що іх роутер вже під контролем. Дивує, що це тільки нещодавно вилізло в новину...
07.04.2026 22:51 Ответить
Регулярно таке "вилізає в новину".
07.04.2026 23:14 Ответить
Чесно кажучи то Україна насичена Китаєм по самі яйця, що вже казати про зсу де використовуються гівневі баофенг замість мотороли і кенвуд
07.04.2026 23:50 Ответить
 
 