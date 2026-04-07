ГРУ РФ уличено в масштабной шпионской деятельности против граждан ЕС, США и Украины посредством взлома Wi-Fi-роутеров, - СБУ

Служба безопасности совместно с ФБР, контрразведывательными органами Республики Польша и правоохранительными органами ЕС провела скоординированную кибероперацию по нейтрализации разведывательной деятельности противника на территории Украины и государств-партнеров.

Взламывали Wi-Fi-роутеры

По результатам международной кибероперации выявлены многочисленные факты "взлома" российской военной разведкой (более известной как ГРУ) офисных и домашних Wi-Fi-роутеров украинцев и иностранных граждан (так называемое SOHO-оборудование).

Отмечается, что российские спецслужбисты "охотились" за роутерами, которые не соответствовали современным протоколам безопасности.

После "проникновения" в уязвимые интернет-устройства рашисты перенаправляли их трафик через заранее развернутую сеть DNS-серверов (преобразующих названия интернет-ресурсов в их IP-адреса, однозначно идентифицирующие сервер назначения). Таким образом они становились "посредниками" в онлайн-пространстве, чтобы собирать пароли, токены аутентификации и другую конфиденциальную информацию, включая электронные письма, которые в нормальных условиях защищены криптографическими протоколами SSL (secure sockets layer) и TLS (transport layer security).

Какова цель

Полученные сведения враг планировал использовать для осуществления кибератак, информационных диверсий и сбора разведывательной информации.

В зоне особого внимания российских спецслужб находилась информация, которой обмениваются сотрудники и военнослужащие государственных органов, подразделений Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Заблокировано более 100 серверов

Так, в СБУ сообщили, что по результатам проведенной совместной кибероперации удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни маршрутизаторов только в Украине, что существенно ослабило разведывательные возможности военной разведки РФ, предотвратило уничтожение оборудования на программном уровне.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия СБУ и западных партнеров по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям.

Рекомендации от СБУ

Всем владельцам роутеров рекомендуется проверить модель и текущую версию программного обеспечения устройства, наличие актуальных обновлений безопасности к ней, и незамедлительно их установить.

В случае отсутствия поддержки со стороны производителя настоятельно рекомендуем заменить роутер на более современную модель, в том числе от другой компании. После обновления необходимо обязательно сменить пароль доступа к устройству, отключить возможность доступа к его панели управления из сети "Интернет", проверить настройки и удалить подозрительные.

Телекоммуникационных провайдеров просят оказать содействие своим клиентам в реализации вышеуказанных мер кибербезопасности.