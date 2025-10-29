РУС
СБУ остановила более двух тысяч кибератак в 2025 году

Более 2300 атак в киберпространстве: отчет СБУ

Специалисты Службы безопасности Украины в 2025 году отразили более 2300 кибератак со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, угрозы постоянно поступают с территории страны-агрессора, которая ведет войну не только на фронте, но и в киберпространстве.

В рамках повышения готовности к таким угрозам СБУ провела командно-штабные учения по противодействию кибертерроризму. Киберспециалисты отработали совместные действия на случай масштабной кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Читайте также: Российские хакеры взломали военные базы Великобритании и похитили секретные документы, - СМИ

Эта подготовка стала первым подобным форумом в Украине, который объединил представителей государственного сектора, обороны, науки и бизнеса.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев подчеркнул, что регулярные тренировки помогают проверить готовность систем и обеспечить слаженное взаимодействие между структурами.

Украина заняла 5 место в мире по количеству кибератак

Украина в первой половине этого года заняла пятое место в мире и третье в Европе среди стран, которые чаще всего становились объектом киберактивности, в частности в Европе почти каждый десятый пострадавший был из Украины (9,5%).

Об этом свидетельствует отчет компании Microsoft.

"Несмотря на огромные вызовы Украина быстро трансформируется и становится лидером в сфере кибербезопасности. Ускоряя внедрение облачных технологий, применяя искусственный интеллект для защиты критической инфраструктуры и стимулируя инновации, страна формирует цифровую устойчивость", - заявила технологический директор Microsoft в кластере стран Северной Европы (NTO Europe North Multi-country Cluster) Ренате Страздина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды меняют подход к кибербезопасности из-за внешних угроз

Отдельно в отчете отмечается, что не последняя роль в киберпреступлениях приходится на Россию. Более того Кремль расширяет атаки на страны НАТО.

Создание Киберсил ВСУ

В октябре Верховная Рада Украины создала Киберсилы ВСУ. Они стали отдельным подразделением и будут выполнять задачи в киберпространстве.

В их задачи входят:

  • защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;
  • подготовка и ведение военных киберопераций;
  • военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критическая инфраструктура Польши подвергается все больше кибератак со стороны РФ, - министр цифровых дел Гавковский

В Киберсилы смогут временно привлекать гражданских специалистов. Киберрезервисты не будут нуждаться в статусе военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.

Ранее мы писали, что Китай более 10 лет взламывал правительственные системы Великобритании.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Керівника Департаменту кібербезпеки СБУ генерала Іллю Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Героїчний департамент...
Свої доходи вони декларують чесно та прозоро. Мабуть і про досягнення доповідають без прикрас.
29.10.2025 00:42 Ответить
Це як міліарди дерев така ж історія
29.10.2025 05:20 Ответить
В ЗСУ створена потужна система кібербезпеки за допомоги західних партнерів, але МВС, НГУ, НПУ, державні установи не мають навіть близько нічого подібного і всі комп'ютери цих організацій засмічені небезпечними вірусами, які зливають росіянам всі можливі дані. Тому все що пише СБУ про відбиття кібератак, це аж ніяк не впливає на кібербезпеку, бо росіяни мають мільйони способів вкрасти інформацію та впливати на наші мережі і СБУ не може і не зможе нічого з цим зробити. Всі ці заяви СБУ це смішна дурня. Єдиний швидкий спосіб покращити кіберзахист державних установ та правоохоронних органів це підключити їх до існуючої системи кібербезпеки ЗСУ, розповсюдивши на всі ці установи жорсткі нормативи з кібербезпеки та захисту інформації які діють в ЗСУ! Тоді ми зможемо в доволі швидкий термін підняти рівень кіберзахисту державних та правоохоронних установ в десятки разів! Але на жаль у владі немає кому займатись цими питаннями, бо у владі немає професіоналів!
29.10.2025 08:38 Ответить
малюк з пістолєта стріляв з 2 обоймами ? ))
29.10.2025 00:43 Ответить
Малюк різав кіберзагрози поки нас всіх тут не було.
А Татаров різав чеченців, поки нас всіх тут не було.
А Подоляк їв мівіну поки нас всіх тут не було.
А Арахамія знайшов вино.
А Арестович стояв з гранатометом за занавіскою поки нас всіх тут не було.
А Єрмак голубив Зеленського поки всі були зайняті...

Тільки одне питання: Де ж те таємне місце у Києві, де орли Зеленського ріжуть ворогів, а нас всіх там нема?
29.10.2025 00:56 Ответить
браво ! )
29.10.2025 01:26 Ответить
Сам себе не похвалиш - ніхто не похвалить
29.10.2025 00:47 Ответить
DW

Польща фіксує від 2000 до 4000 кібератак на день.
Наразі польська влада щодня фіксує від 2000 до 4000 кібератак, з яких 700-1000 потребують опрацювання.
Атакам піддаються не лише системи водопостачання та водовідведення, але й енергетичний сектор.
Під час великої кібератаки у вересні, говорить міністр, у польському інтернеті з'являлися заяви, що збиті дрони нібито є оголошенням війни з боку України.
Для їхнього поширення були реактивовані боти, які до цього не використовувалися протягом місяців або навіть років.
29.10.2025 00:56 Ответить
в мене поряд с дачою підполковник говно-сбу живе
будинок приблизно на 2 млн долл
зп в нього менше ніж в мене, в мене сто тис, чому в мене не такий котедж?
показать весь комментарий
