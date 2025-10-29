СБУ остановила более двух тысяч кибератак в 2025 году

Специалисты Службы безопасности Украины в 2025 году отразили более 2300 кибератак со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, угрозы постоянно поступают с территории страны-агрессора, которая ведет войну не только на фронте, но и в киберпространстве.

В рамках повышения готовности к таким угрозам СБУ провела командно-штабные учения по противодействию кибертерроризму. Киберспециалисты отработали совместные действия на случай масштабной кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Эта подготовка стала первым подобным форумом в Украине, который объединил представителей государственного сектора, обороны, науки и бизнеса.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев подчеркнул, что регулярные тренировки помогают проверить готовность систем и обеспечить слаженное взаимодействие между структурами.

Украина заняла 5 место в мире по количеству кибератак

Украина в первой половине этого года заняла пятое место в мире и третье в Европе среди стран, которые чаще всего становились объектом киберактивности, в частности в Европе почти каждый десятый пострадавший был из Украины (9,5%).

Об этом свидетельствует отчет компании Microsoft.

"Несмотря на огромные вызовы Украина быстро трансформируется и становится лидером в сфере кибербезопасности. Ускоряя внедрение облачных технологий, применяя искусственный интеллект для защиты критической инфраструктуры и стимулируя инновации, страна формирует цифровую устойчивость", - заявила технологический директор Microsoft в кластере стран Северной Европы (NTO Europe North Multi-country Cluster) Ренате Страздина.

Отдельно в отчете отмечается, что не последняя роль в киберпреступлениях приходится на Россию. Более того Кремль расширяет атаки на страны НАТО.

Создание Киберсил ВСУ

В октябре Верховная Рада Украины создала Киберсилы ВСУ. Они стали отдельным подразделением и будут выполнять задачи в киберпространстве.

В их задачи входят:

защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;

подготовка и ведение военных киберопераций;

военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

В Киберсилы смогут временно привлекать гражданских специалистов. Киберрезервисты не будут нуждаться в статусе военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.

