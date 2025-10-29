СБУ остановила более двух тысяч кибератак в 2025 году
Специалисты Службы безопасности Украины в 2025 году отразили более 2300 кибератак со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, угрозы постоянно поступают с территории страны-агрессора, которая ведет войну не только на фронте, но и в киберпространстве.
В рамках повышения готовности к таким угрозам СБУ провела командно-штабные учения по противодействию кибертерроризму. Киберспециалисты отработали совместные действия на случай масштабной кибератаки на объекты критической инфраструктуры.
Эта подготовка стала первым подобным форумом в Украине, который объединил представителей государственного сектора, обороны, науки и бизнеса.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев подчеркнул, что регулярные тренировки помогают проверить готовность систем и обеспечить слаженное взаимодействие между структурами.
Украина заняла 5 место в мире по количеству кибератак
Украина в первой половине этого года заняла пятое место в мире и третье в Европе среди стран, которые чаще всего становились объектом киберактивности, в частности в Европе почти каждый десятый пострадавший был из Украины (9,5%).
Об этом свидетельствует отчет компании Microsoft.
"Несмотря на огромные вызовы Украина быстро трансформируется и становится лидером в сфере кибербезопасности. Ускоряя внедрение облачных технологий, применяя искусственный интеллект для защиты критической инфраструктуры и стимулируя инновации, страна формирует цифровую устойчивость", - заявила технологический директор Microsoft в кластере стран Северной Европы (NTO Europe North Multi-country Cluster) Ренате Страздина.
Отдельно в отчете отмечается, что не последняя роль в киберпреступлениях приходится на Россию. Более того Кремль расширяет атаки на страны НАТО.
Создание Киберсил ВСУ
В октябре Верховная Рада Украины создала Киберсилы ВСУ. Они стали отдельным подразделением и будут выполнять задачи в киберпространстве.
В их задачи входят:
- защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;
- подготовка и ведение военных киберопераций;
- военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.
В Киберсилы смогут временно привлекать гражданских специалистов. Киберрезервисты не будут нуждаться в статусе военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.
Ранее мы писали, что Китай более 10 лет взламывал правительственные системы Великобритании.
Героїчний департамент...
Свої доходи вони декларують чесно та прозоро. Мабуть і про досягнення доповідають без прикрас.
А Татаров різав чеченців, поки нас всіх тут не було.
А Подоляк їв мівіну поки нас всіх тут не було.
А Арахамія знайшов вино.
А Арестович стояв з гранатометом за занавіскою поки нас всіх тут не було.
А Єрмак голубив Зеленського поки всі були зайняті...
Тільки одне питання: Де ж те таємне місце у Києві, де орли Зеленського ріжуть ворогів, а нас всіх там нема?
Польща фіксує від 2000 до 4000 кібератак на день.
Наразі польська влада щодня фіксує від 2000 до 4000 кібератак, з яких 700-1000 потребують опрацювання.
Атакам піддаються не лише системи водопостачання та водовідведення, але й енергетичний сектор.
Під час великої кібератаки у вересні, говорить міністр, у польському інтернеті з'являлися заяви, що збиті дрони нібито є оголошенням війни з боку України.
Для їхнього поширення були реактивовані боти, які до цього не використовувалися протягом місяців або навіть років.
будинок приблизно на 2 млн долл
зп в нього менше ніж в мене, в мене сто тис, чому в мене не такий котедж?