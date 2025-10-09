316 3
Верховная Рада поддержала создание Киберсил ВСУ
Верховная Рада Украины поддержала за основу проект закона №12349 о Киберсиле Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 255 парламентариев.
Законопроектом определяется правовой статус и основы деятельности Киберсил ВСУ.
Киберсилы станут отдельным подразделением в составе ВСУ и будут выполнять задачи в киберпространстве.
Известно, что в Киберсилы смогут временно привлекать гражданских специалистов.
Киберрезервисты не потребуют статуса военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.
Глава Минобороны Шмыгаль прокомментировал решение Совета и назвал основные задачи Киберсил:
- защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;
- подготовка и ведение военных киберопераций;
- военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.
Напомним, о планах создания Киберсил ВСУ стало известно в конце октября 2024 года.
