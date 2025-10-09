Верховная Рада поддержала создание Киберсил ВСУ

Верховная Рада Украины поддержала за основу проект закона №12349 о Киберсиле Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 255 парламентариев.

Законопроектом определяется правовой статус и основы деятельности Киберсил ВСУ.

Киберсилы станут отдельным подразделением в составе ВСУ и будут выполнять задачи в киберпространстве.

Известно, что в Киберсилы смогут временно привлекать гражданских специалистов.

Киберрезервисты не потребуют статуса военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.

Глава Минобороны Шмыгаль прокомментировал решение Совета и назвал основные задачи Киберсил:

защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;

подготовка и ведение военных киберопераций;

военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

Напомним, о планах создания Киберсил ВСУ стало известно в конце октября 2024 года.

