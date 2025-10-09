РУС
Верховная Рада поддержала создание Киберсил ВСУ

Киберсилы ВСУ. Рада поддержала законопроект

Верховная Рада Украины поддержала за основу проект закона №12349 о Киберсиле Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 255 парламентариев.

Законопроектом определяется правовой статус и основы деятельности Киберсил ВСУ.

Киберсилы станут отдельным подразделением в составе ВСУ и будут выполнять задачи в киберпространстве.

Известно, что в Киберсилы смогут временно привлекать гражданских специалистов.

Киберрезервисты не потребуют статуса военнослужащих, а их участие может быть периодическим и временным.

Глава Минобороны Шмыгаль прокомментировал решение Совета и назвал основные задачи Киберсил:

  • защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;
  • подготовка и ведение военных киберопераций;
  • военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

Напомним, о планах создания Киберсил ВСУ стало известно в конце октября 2024 года.

ВР (29438) кибербезопасность (684) ВСУ (6975)
Так в сусідній темі ж кажуть що навіть операторів дронів кидають в окопи, які кібер супер супер сили?! Влада піарників , медійників аби назвати гучніше..
09.10.2025 11:54 Ответить
Та вони давно створені й активно працюють, по форуму хіба не видно)
09.10.2025 11:57 Ответить
+ 10-15 генеральських посад - не на часі на часі!!!
