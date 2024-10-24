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В структуре ВСУ хотят создать отдельный род войск - Киберсилы

В Україні планують створити Кіберсили як окремий рід військ

В Украине планируют создать Киберсилы как отдельный род войск в структуре Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект Концепции создания Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины обсудили представители Сил обороны Украины, народные депутаты - представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки, и эксперты.

Рабочая встреча состоялась под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

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Чем помогут Киберсилы ВСУ?

Участники заседания рассмотрели основные положения проекта Концепции с учетом опыта создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира.

Как отметили в Генштабе, создание Киберсил, как отдельного рода сил, позволит значительно усилить способности украинского войска, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, что, наравне с сушей, морем, воздухом и космосом, признан отдельным операционным доменом.

Кроме того, на встрече также проанализировали опыт применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины в киберпространстве в ходе отпора полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Также определили основные задачи и функции Киберсил в соответствии с распределением полномочий между составляющими сектора безопасности и обороны по действиям в киберпространстве.

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Автор: 

Генштаб ВС (6489) кибербезопасность (675) ВСУ (6699)


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Топ комментарии
+5
Дайте угадаю... Их возглавит Гладкий, которого с беспилотных сил уволили?)
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24.10.2024 11:45 Ответить
+2
Дуже важливі війська-але керувати ними мають справжні фахівці а не "ляшки"...
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24.10.2024 11:44 Ответить
+2
"Також визначили основні завдання та функції Кіберсил..." Джерело:

"М'ясні" штурми посадок?
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24.10.2024 11:46 Ответить
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Дуже важливі війська-але керувати ними мають справжні фахівці а не "ляшки"...
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24.10.2024 11:44 Ответить
Дайте угадаю... Их возглавит Гладкий, которого с беспилотных сил уволили?)
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24.10.2024 11:45 Ответить
його радником в ОПу - місяців 5-6 йому потрібно "зачаїтися"
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24.10.2024 11:54 Ответить
"Також визначили основні завдання та функції Кіберсил..." Джерело:

"М'ясні" штурми посадок?
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24.10.2024 11:46 Ответить
Шукають де б ще попіляти гроші і водночас прилаштувати своїх генералів
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24.10.2024 11:53 Ответить
Тарана туди керманичем назначте, сподіваюсь він ще живий...
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24.10.2024 11:53 Ответить
Або Безмозглу...
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24.10.2024 12:02 Ответить
всіх IT-шників на передок позабирали, інші за кордон виїхали. створюйте.
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24.10.2024 12:21 Ответить
Не бреши.
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24.10.2024 12:37 Ответить
Головне щоб туди не рвонули усі топ інваліди і мажори.
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24.10.2024 12:21 Ответить
8000 прокурорів не хочуть створити окрему бригаду "за пенсію порву всіх"?
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24.10.2024 12:31 Ответить
буде як з беспілотними силами, штабістів нохера, сил нема
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24.10.2024 15:05 Ответить
 
 