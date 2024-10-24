В структуре ВСУ хотят создать отдельный род войск - Киберсилы

В Украине планируют создать Киберсилы как отдельный род войск в структуре Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект Концепции создания Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины обсудили представители Сил обороны Украины, народные депутаты - представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки, и эксперты.

Рабочая встреча состоялась под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

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Чем помогут Киберсилы ВСУ?

Участники заседания рассмотрели основные положения проекта Концепции с учетом опыта создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира.

Как отметили в Генштабе, создание Киберсил, как отдельного рода сил, позволит значительно усилить способности украинского войска, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, что, наравне с сушей, морем, воздухом и космосом, признан отдельным операционным доменом.

Кроме того, на встрече также проанализировали опыт применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины в киберпространстве в ходе отпора полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Также определили основные задачи и функции Киберсил в соответствии с распределением полномочий между составляющими сектора безопасности и обороны по действиям в киберпространстве.

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