У структурі ЗСУ хочуть створити окремий рід військ - Кіберсили

В Україні планують створити Кіберсили як окремий рід військ у структурі Збройних Сил України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт Концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України обговорили представники Сил оборони України, народні депутати - представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти.

Робоча зустріч відбулася під головуванням начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

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Чим допоможуть Кіберсили ЗСУ?

Учасники засідання розглянули основні положення проєкту Концепції з урахуванням досвіду створення та функціонування Кібервійськ провідних країн світу.

Як зазначили у Генштабі, створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом.

Окрім того, на зустрічі також проаналізували досвід застосування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Також визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки й оборони щодо дій у кіберпросторі.

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