УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10851 відвідувач онлайн
Новини
2 474 12

У структурі ЗСУ хочуть створити окремий рід військ - Кіберсили

В Україні планують створити Кіберсили як окремий рід військ

В Україні планують створити Кіберсили як окремий рід військ у структурі Збройних Сил України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт Концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України обговорили представники Сил оборони України, народні депутати - представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти.

Робоча зустріч відбулася під головуванням начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ отримали першу партію спальників нового зразка 

Чим допоможуть Кіберсили ЗСУ?

Учасники засідання розглянули основні положення проєкту Концепції з урахуванням досвіду створення та функціонування Кібервійськ провідних країн світу.

Як зазначили у Генштабі, створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом.

Окрім того, на зустрічі також проаналізували досвід застосування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Також визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки й оборони щодо дій у кіберпросторі.

Читайте також: Міноборони створило Центр реагування на кіберінциденти

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) кібербезпека (1170) ЗСУ (7676)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Дайте угадаю... Их возглавит Гладкий, которого с беспилотных сил уволили?)
показати весь коментар
24.10.2024 11:45 Відповісти
+2
Дуже важливі війська-але керувати ними мають справжні фахівці а не "ляшки"...
показати весь коментар
24.10.2024 11:44 Відповісти
+2
"Також визначили основні завдання та функції Кіберсил..." Джерело:

"М'ясні" штурми посадок?
показати весь коментар
24.10.2024 11:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже важливі війська-але керувати ними мають справжні фахівці а не "ляшки"...
показати весь коментар
24.10.2024 11:44 Відповісти
Дайте угадаю... Их возглавит Гладкий, которого с беспилотных сил уволили?)
показати весь коментар
24.10.2024 11:45 Відповісти
його радником в ОПу - місяців 5-6 йому потрібно "зачаїтися"
показати весь коментар
24.10.2024 11:54 Відповісти
"Також визначили основні завдання та функції Кіберсил..." Джерело:

"М'ясні" штурми посадок?
показати весь коментар
24.10.2024 11:46 Відповісти
Шукають де б ще попіляти гроші і водночас прилаштувати своїх генералів
показати весь коментар
24.10.2024 11:53 Відповісти
Тарана туди керманичем назначте, сподіваюсь він ще живий...
показати весь коментар
24.10.2024 11:53 Відповісти
Або Безмозглу...
показати весь коментар
24.10.2024 12:02 Відповісти
всіх IT-шників на передок позабирали, інші за кордон виїхали. створюйте.
показати весь коментар
24.10.2024 12:21 Відповісти
Не бреши.
показати весь коментар
24.10.2024 12:37 Відповісти
Головне щоб туди не рвонули усі топ інваліди і мажори.
показати весь коментар
24.10.2024 12:21 Відповісти
8000 прокурорів не хочуть створити окрему бригаду "за пенсію порву всіх"?
показати весь коментар
24.10.2024 12:31 Відповісти
буде як з беспілотними силами, штабістів нохера, сил нема
показати весь коментар
24.10.2024 15:05 Відповісти
 
 