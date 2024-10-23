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Новини
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ЗСУ отримали першу партію спальників нового зразка

Новий спальник ЗСУ

Перша партія спальників нового зразка вже доставлена в Об'єднані центри забезпечення Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Державний оператор тилу — закупівельна агенція Міністерства оборони України.

Вони вже доставлені на Об'єднані центри забезпечення Збройних сил України. Решту буде поставлено до кінця 2024 року. Нові спальники мають кілька переваг, порівняно з попередніми:

  • менша вага;
  • модульна система;
  • водовідштовхуючий чохол;
  • покращені властивості за різних температурних умов.

Також читайте: Зеленський: Вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт

"Модульна система спальних мішків передбачає наявність трьох частин: внутрішнього спальника, вкладки та зовнішнього водовідштовхувального чохла. Також для зменшення об’єму виробу передбачено використання компресійного мішка, який можна додатково стягнути й прикріпити зовні до наплічника", - ідеться в повідомленні.

Як наголосили у відомстві, все це стало можливим завдяки спільній роботі DOT - Державний оператор тилу та Міністерство оборони України.

"Наше ключове завдання — це оновлення речового майна до нинішніх потреб військових. Наш пріоритет — комфорт та функціональність для військових незалежно від місця їх базування, щоб вони могли сконцентруватися на головній місії", - додали в DOТ.

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Автор: 

поставки (273) ЗСУ (7669) ДОТ (155)


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Топ коментарі
+7
Спальники це добре...А коли будуть ракети нового зразка? Після мульйона дерев?
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23.10.2024 20:27 Відповісти
+5
А купить у Британии никак? Они проверены временем и судебной системой.
Ну хотя да, там же сп@здить не выйдет, - все легко проверить. Чего это я... Нормась.
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23.10.2024 20:39 Відповісти
+4
Мабуть скоро на OLX
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23.10.2024 20:34 Відповісти
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Якийсь тоненький.
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23.10.2024 20:19 Відповісти
У 80х мені куртку японську подарували. Виготовлена з дивної якоїсь хамелеонної (сіро-зелено-чорна) тканини. Не пуховик. Так ось - вона не промокала в будь який дощ. І взимку у мороз було тепло.

Доречі, до сьогодні у шафі висить))

Технології інші. Тканини, наповнювачі. Не з брезенту чи болоньї шити..
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23.10.2024 21:31 Відповісти
І чомусь так соромязливо не згадали навіть натяком скільки цей спальник коштує. І тут відразу згадалися шкарпетки для ЗСУ (2020) по 600 гривень...
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23.10.2024 22:18 Відповісти
Вчора лише літні поміняли на них , а старі зимові залишили використовувати (в кого вже були). Тому буду замовлять американську систему.
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23.10.2024 20:21 Відповісти
Спальники це добре...А коли будуть ракети нового зразка? Після мульйона дерев?
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23.10.2024 20:27 Відповісти
Кевларових шкарпеток. Вони вже незнають, що вигадати..аби ракети не випускати..
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23.10.2024 21:33 Відповісти
Мабуть скоро на OLX
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23.10.2024 20:34 Відповісти
А купить у Британии никак? Они проверены временем и судебной системой.
Ну хотя да, там же сп@здить не выйдет, - все легко проверить. Чего это я... Нормась.
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23.10.2024 20:39 Відповісти
А чего это вы? Задали вопрос и сами же ответили на него.
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23.10.2024 20:45 Відповісти
Да начал писать комментарий и, пока писал, вспомнил, как обычно выглядит их бизнес-план)))
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23.10.2024 21:22 Відповісти
... згодом ці спальники, як виявиться, дорожчі ніж "у Британии" раз так в 3-5
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23.10.2024 20:57 Відповісти
Тогда уж не у Британии, а напрямую у производителя - потому как нынешние британские модульные системы это, если не ошибаюсь, Carinthia Tropen + Defense 4.
Но да, там закупочные цены проверить наверняка сильно легче будет.
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23.10.2024 21:06 Відповісти
Ну я про "купить у Британии", писал, имея в виду, что не стоит ли купить готовый и проверенный продукт в развитой стране (конечно лучше напрямую у производителя), а не сочинять велосипед. Но потом я вспомнил, почему так нельзя. Потому что так появляется прозрачность закупок и контроль качества товара.
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23.10.2024 21:28 Відповісти
Ну так многие вменяемые страны давно так и делают - потому как заказывать для армии проверенные тысячами туристов и давно освоенные в производстве гражданские модели оказывается сильно быстрее и дешевле, чем изобретать собственный велосипед.
Но мы пойдем другим путем, увы...
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24.10.2024 10:48 Відповісти
Згадали про існування МО? Можете потихеньку забувати.
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23.10.2024 20:44 Відповісти
Можна буде купити в Епіцентрі та на ринку у спекулянтів в три дороги...
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23.10.2024 21:22 Відповісти
По моему такой же как был, только в пиксель завернули. Его каждый день сушить надо изнутри.
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23.10.2024 21:27 Відповісти
**** винаходити колесо, якщо вже є НАТОвські або ізраїльські чудові спальники
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23.10.2024 21:39 Відповісти
памятаєте анекдот про варені і неварені яйці? а навар?
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23.10.2024 22:20 Відповісти
Спальный мешок Therm-A-Rest Hyperion 0C UL Bag Long Black-Grey (0040818107225)...27 312₴


Широкий утепленный спальный мешок -25 °C, спальник на холофайбере, водонепроницаемый, 1300г./м.кв Хаки

585,00 грн
норм така різниця
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23.10.2024 23:19 Відповісти
Для тих хто на 0 ці спальники на... не потрібні задрімав і все.. це дбають лише за тилових щурів.
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24.10.2024 08:41 Відповісти
 
 