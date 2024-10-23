ЗСУ отримали першу партію спальників нового зразка

Перша партія спальників нового зразка вже доставлена в Об'єднані центри забезпечення Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Державний оператор тилу — закупівельна агенція Міністерства оборони України.

Вони вже доставлені на Об'єднані центри забезпечення Збройних сил України. Решту буде поставлено до кінця 2024 року. Нові спальники мають кілька переваг, порівняно з попередніми:

менша вага;

модульна система;

водовідштовхуючий чохол;

покращені властивості за різних температурних умов.

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"Модульна система спальних мішків передбачає наявність трьох частин: внутрішнього спальника, вкладки та зовнішнього водовідштовхувального чохла. Також для зменшення об’єму виробу передбачено використання компресійного мішка, який можна додатково стягнути й прикріпити зовні до наплічника", - ідеться в повідомленні.

Як наголосили у відомстві, все це стало можливим завдяки спільній роботі DOT - Державний оператор тилу та Міністерство оборони України.

"Наше ключове завдання — це оновлення речового майна до нинішніх потреб військових. Наш пріоритет — комфорт та функціональність для військових незалежно від місця їх базування, щоб вони могли сконцентруватися на головній місії", - додали в DOТ.

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