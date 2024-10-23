ВСУ получили первую партию спальников нового образца
Первая партия спальников нового образца уже доставлена в Объединенные центры обеспечения Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный оператор тыла - закупочное агентство Министерства обороны Украины.
Они уже доставлены на Объединенные центры обеспечения Вооруженных сил Украины. Остальные будут поставлены до конца 2024 года. Новые спальники имеют несколько преимуществ по сравнению с предыдущими:
- меньший вес;
- модульная система;
- водоотталкивающий чехол;
- улучшенные свойства при различных температурных условиях.
"Модульная система спальных мешков предусматривает наличие трех частей: внутреннего спальника, вкладки и внешнего водоотталкивающего чехла. Также для уменьшения объема изделия предусмотрено использование компрессионного мешка, который можно дополнительно стянуть и прикрепить снаружи к рюкзаку", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, все это стало возможным благодаря совместной работе DOT - Государственный оператор тыла и Министерство обороны Украины.
"Наша ключевая задача - это обновление вещевого имущества к нынешним потребностям военных. Наш приоритет - комфорт и функциональность для военных независимо от места их базирования, чтобы они могли сконцентрироваться на главной миссии", - добавили в DOТ.
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Доречі, до сьогодні у шафі висить))
Технології інші. Тканини, наповнювачі. Не з брезенту чи болоньї шити..
Ну хотя да, там же сп@здить не выйдет, - все легко проверить. Чего это я... Нормась.
Но да, там закупочные цены проверить наверняка сильно легче будет.
Но мы пойдем другим путем, увы...
Широкий утепленный спальный мешок -25 °C, спальник на холофайбере, водонепроницаемый, 1300г./м.кв Хаки
585,00 грн
норм така різниця