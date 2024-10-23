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ВСУ получили первую партию спальников нового образца

Новий спальник ЗСУ

Первая партия спальников нового образца уже доставлена в Объединенные центры обеспечения Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный оператор тыла - закупочное агентство Министерства обороны Украины.

Они уже доставлены на Объединенные центры обеспечения Вооруженных сил Украины. Остальные будут поставлены до конца 2024 года. Новые спальники имеют несколько преимуществ по сравнению с предыдущими:

  • меньший вес;
  • модульная система;
  • водоотталкивающий чехол;
  • улучшенные свойства при различных температурных условиях.

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"Модульная система спальных мешков предусматривает наличие трех частей: внутреннего спальника, вкладки и внешнего водоотталкивающего чехла. Также для уменьшения объема изделия предусмотрено использование компрессионного мешка, который можно дополнительно стянуть и прикрепить снаружи к рюкзаку", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все это стало возможным благодаря совместной работе DOT - Государственный оператор тыла и Министерство обороны Украины.

"Наша ключевая задача - это обновление вещевого имущества к нынешним потребностям военных. Наш приоритет - комфорт и функциональность для военных независимо от места их базирования, чтобы они могли сконцентрироваться на главной миссии", - добавили в DOТ.

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Автор: 

поставки (224) ВСУ (6699) Государственный оператор тыла (61)


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Топ комментарии
+7
Спальники це добре...А коли будуть ракети нового зразка? Після мульйона дерев?
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23.10.2024 20:27 Ответить
+5
А купить у Британии никак? Они проверены временем и судебной системой.
Ну хотя да, там же сп@здить не выйдет, - все легко проверить. Чего это я... Нормась.
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23.10.2024 20:39 Ответить
+4
Мабуть скоро на OLX
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23.10.2024 20:34 Ответить
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Якийсь тоненький.
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23.10.2024 20:19 Ответить
У 80х мені куртку японську подарували. Виготовлена з дивної якоїсь хамелеонної (сіро-зелено-чорна) тканини. Не пуховик. Так ось - вона не промокала в будь який дощ. І взимку у мороз було тепло.

Доречі, до сьогодні у шафі висить))

Технології інші. Тканини, наповнювачі. Не з брезенту чи болоньї шити..
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23.10.2024 21:31 Ответить
І чомусь так соромязливо не згадали навіть натяком скільки цей спальник коштує. І тут відразу згадалися шкарпетки для ЗСУ (2020) по 600 гривень...
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23.10.2024 22:18 Ответить
Вчора лише літні поміняли на них , а старі зимові залишили використовувати (в кого вже були). Тому буду замовлять американську систему.
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23.10.2024 20:21 Ответить
Спальники це добре...А коли будуть ракети нового зразка? Після мульйона дерев?
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23.10.2024 20:27 Ответить
Кевларових шкарпеток. Вони вже незнають, що вигадати..аби ракети не випускати..
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23.10.2024 21:33 Ответить
Мабуть скоро на OLX
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23.10.2024 20:34 Ответить
А купить у Британии никак? Они проверены временем и судебной системой.
Ну хотя да, там же сп@здить не выйдет, - все легко проверить. Чего это я... Нормась.
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23.10.2024 20:39 Ответить
А чего это вы? Задали вопрос и сами же ответили на него.
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23.10.2024 20:45 Ответить
Да начал писать комментарий и, пока писал, вспомнил, как обычно выглядит их бизнес-план)))
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23.10.2024 21:22 Ответить
... згодом ці спальники, як виявиться, дорожчі ніж "у Британии" раз так в 3-5
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23.10.2024 20:57 Ответить
Тогда уж не у Британии, а напрямую у производителя - потому как нынешние британские модульные системы это, если не ошибаюсь, Carinthia Tropen + Defense 4.
Но да, там закупочные цены проверить наверняка сильно легче будет.
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23.10.2024 21:06 Ответить
Ну я про "купить у Британии", писал, имея в виду, что не стоит ли купить готовый и проверенный продукт в развитой стране (конечно лучше напрямую у производителя), а не сочинять велосипед. Но потом я вспомнил, почему так нельзя. Потому что так появляется прозрачность закупок и контроль качества товара.
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23.10.2024 21:28 Ответить
Ну так многие вменяемые страны давно так и делают - потому как заказывать для армии проверенные тысячами туристов и давно освоенные в производстве гражданские модели оказывается сильно быстрее и дешевле, чем изобретать собственный велосипед.
Но мы пойдем другим путем, увы...
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24.10.2024 10:48 Ответить
Згадали про існування МО? Можете потихеньку забувати.
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23.10.2024 20:44 Ответить
Можна буде купити в Епіцентрі та на ринку у спекулянтів в три дороги...
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23.10.2024 21:22 Ответить
По моему такой же как был, только в пиксель завернули. Его каждый день сушить надо изнутри.
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23.10.2024 21:27 Ответить
**** винаходити колесо, якщо вже є НАТОвські або ізраїльські чудові спальники
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23.10.2024 21:39 Ответить
памятаєте анекдот про варені і неварені яйці? а навар?
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23.10.2024 22:20 Ответить
Спальный мешок Therm-A-Rest Hyperion 0C UL Bag Long Black-Grey (0040818107225)...27 312₴


Широкий утепленный спальный мешок -25 °C, спальник на холофайбере, водонепроницаемый, 1300г./м.кв Хаки

585,00 грн
норм така різниця
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23.10.2024 23:19 Ответить
Для тих хто на 0 ці спальники на... не потрібні задрімав і все.. це дбають лише за тилових щурів.
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24.10.2024 08:41 Ответить
 
 