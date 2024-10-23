ВСУ получили первую партию спальников нового образца

Первая партия спальников нового образца уже доставлена в Объединенные центры обеспечения Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный оператор тыла - закупочное агентство Министерства обороны Украины.

Они уже доставлены на Объединенные центры обеспечения Вооруженных сил Украины. Остальные будут поставлены до конца 2024 года. Новые спальники имеют несколько преимуществ по сравнению с предыдущими:

меньший вес;

модульная система;

водоотталкивающий чехол;

улучшенные свойства при различных температурных условиях.

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"Модульная система спальных мешков предусматривает наличие трех частей: внутреннего спальника, вкладки и внешнего водоотталкивающего чехла. Также для уменьшения объема изделия предусмотрено использование компрессионного мешка, который можно дополнительно стянуть и прикрепить снаружи к рюкзаку", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все это стало возможным благодаря совместной работе DOT - Государственный оператор тыла и Министерство обороны Украины.

"Наша ключевая задача - это обновление вещевого имущества к нынешним потребностям военных. Наш приоритет - комфорт и функциональность для военных независимо от места их базирования, чтобы они могли сконцентрироваться на главной миссии", - добавили в DOТ.

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