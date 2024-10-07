Міноборони створило Центр реагування на кіберінциденти
При Міноборони створено Центр реагування на кіберінциденти, що відповідатиме за кіберзахист.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Так, військовослужбовці Центру цілодобово забезпечують моніторинг та реагування на кіберінциденти.
"Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка координуватиме роботу Центру.
До цього команда кібербезпеки функціонувала в Центрі інновацій Міністерства оборони.
У міністерстві пояснили, що створення нової окремої структурної одиниці дозволить розширити зону відповідальності в сфері кіберзахисту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент а не ма...
Якась постать туманна...
На цій посаді сидить...
Яка бздить ...
https://dev.ua/news/skandal-z-rozfomuvanniam-it-***********-u-zsu-na-1000-aitivtsiv-khto-i-navishcho-rozpustyv-it-haleru-z-********-tiamushchymy-it-fakhivtsiamy-detali-vid-forbes
Вашу ж мать)) Виявляється ми весь цей час не деградуємо, а розвиваємось) Припиніть веселити народ і агресора заодно.
Відключіть вразливі системи від інтернета взагалі, в рамках міністерств, відомств, військових частин, це єдиний реалістичний захист на сьогодні. Все що стосується роботи - в замкненій системі без доступа інтернет, можливо протягнути виділені лінії між держцентрами. І все, це майже непробиваємо. Почніть це будувати прям зараз, і захищену систему побудуєте, і грошей на великому будівництві відмієте жахливу кількість.