Міноборони створило Центр реагування на кіберінциденти

При Міноборони створено Центр реагування на кіберінциденти, що відповідатиме за кіберзахист.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, військовослужбовці Центру цілодобово забезпечують моніторинг та реагування на кіберінциденти.

"Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка координуватиме роботу Центру.

До цього команда кібербезпеки функціонувала в Центрі інновацій Міністерства оборони.

У міністерстві пояснили, що створення нової окремої структурної одиниці дозволить розширити зону відповідальності в сфері кіберзахисту.

