УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5242 відвідувача онлайн
Новини
677 6

Міноборони створило Центр реагування на кіберінциденти

Міноборони створило підрозділ, що займатиметься кіберзахистом

При Міноборони створено Центр реагування на кіберінциденти, що відповідатиме за кіберзахист.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, військовослужбовці Центру цілодобово забезпечують моніторинг та реагування на кіберінциденти.

"Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка координуватиме роботу Центру.

До цього команда кібербезпеки функціонувала в Центрі інновацій Міністерства оборони.

У міністерстві пояснили, що створення нової окремої структурної одиниці дозволить розширити зону відповідальності в сфері кіберзахисту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Верховній Раді обмежать використання Telegram

Автор: 

Міноборони (7638) кібербезпека (1179)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як? його досі нема?
показати весь коментар
07.10.2024 16:49 Відповісти
Печально....
Президент а не ма...

Якась постать туманна...

На цій посаді сидить...

Яка бздить ...
показати весь коментар
07.10.2024 16:53 Відповісти
Л - логіка
https://dev.ua/news/skandal-z-rozfomuvanniam-it-***********-u-zsu-na-1000-aitivtsiv-khto-i-navishcho-rozpustyv-it-haleru-z-********-tiamushchymy-it-fakhivtsiamy-detali-vid-forbes
показати весь коментар
07.10.2024 16:59 Відповісти
Під красивою назвою цензуру посилять
показати весь коментар
07.10.2024 17:16 Відповісти
"Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток"
Вашу ж мать)) Виявляється ми весь цей час не деградуємо, а розвиваємось) Припиніть веселити народ і агресора заодно.

Відключіть вразливі системи від інтернета взагалі, в рамках міністерств, відомств, військових частин, це єдиний реалістичний захист на сьогодні. Все що стосується роботи - в замкненій системі без доступа інтернет, можливо протягнути виділені лінії між держцентрами. І все, це майже непробиваємо. Почніть це будувати прям зараз, і захищену систему побудуєте, і грошей на великому будівництві відмієте жахливу кількість.
показати весь коментар
07.10.2024 17:19 Відповісти
 
 