Минобороны создало Центр реагирования на киберинциденты

При Минобороны создан Центр реагирования на киберинциденты, который будет отвечать за киберзащиту.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Так, военнослужащие Центра круглосуточно обеспечивают мониторинг и реагирование на киберинциденты.

"Враг ежедневно давит не только на фронте, но и в цифровом поле боя. Агрессор пытается замедлить наше стремительное развитие. Центр поможет улучшить состояние кибербезопасности и обеспечить надлежащее реагирование на киберинциденты", - пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которая будет координировать работу Центра.

До этого команда кибербезопасности функционировала в Центре инноваций Министерства обороны.

В министерстве пояснили, что создание новой отдельной структурной единицы позволит расширить зону ответственности в сфере киберзащиты.

