Минобороны создало Центр реагирования на киберинциденты

Міноборони створило підрозділ, що займатиметься кіберзахистом

При Минобороны создан Центр реагирования на киберинциденты, который будет отвечать за киберзащиту.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Так, военнослужащие Центра круглосуточно обеспечивают мониторинг и реагирование на киберинциденты.

"Враг ежедневно давит не только на фронте, но и в цифровом поле боя. Агрессор пытается замедлить наше стремительное развитие. Центр поможет улучшить состояние кибербезопасности и обеспечить надлежащее реагирование на киберинциденты", - пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которая будет координировать работу Центра.

До этого команда кибербезопасности функционировала в Центре инноваций Министерства обороны.

В министерстве пояснили, что создание новой отдельной структурной единицы позволит расширить зону ответственности в сфере киберзащиты.

як? його досі нема?
07.10.2024 16:49 Ответить
Печально....
Президент а не ма...

Якась постать туманна...

На цій посаді сидить...

Яка бздить ...
07.10.2024 16:53 Ответить
Л - логіка
https://dev.ua/news/skandal-z-rozfomuvanniam-it-***********-u-zsu-na-1000-aitivtsiv-khto-i-navishcho-rozpustyv-it-haleru-z-********-tiamushchymy-it-fakhivtsiamy-detali-vid-forbes
07.10.2024 16:59 Ответить
Під красивою назвою цензуру посилять
07.10.2024 17:16 Ответить
"Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток"
Вашу ж мать)) Виявляється ми весь цей час не деградуємо, а розвиваємось) Припиніть веселити народ і агресора заодно.

Відключіть вразливі системи від інтернета взагалі, в рамках міністерств, відомств, військових частин, це єдиний реалістичний захист на сьогодні. Все що стосується роботи - в замкненій системі без доступа інтернет, можливо протягнути виділені лінії між держцентрами. І все, це майже непробиваємо. Почніть це будувати прям зараз, і захищену систему побудуєте, і грошей на великому будівництві відмієте жахливу кількість.
07.10.2024 17:19 Ответить
 
 