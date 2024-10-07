Минобороны создало Центр реагирования на киберинциденты
При Минобороны создан Центр реагирования на киберинциденты, который будет отвечать за киберзащиту.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Так, военнослужащие Центра круглосуточно обеспечивают мониторинг и реагирование на киберинциденты.
"Враг ежедневно давит не только на фронте, но и в цифровом поле боя. Агрессор пытается замедлить наше стремительное развитие. Центр поможет улучшить состояние кибербезопасности и обеспечить надлежащее реагирование на киберинциденты", - пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которая будет координировать работу Центра.
До этого команда кибербезопасности функционировала в Центре инноваций Министерства обороны.
В министерстве пояснили, что создание новой отдельной структурной единицы позволит расширить зону ответственности в сфере киберзащиты.
Президент а не ма...
Якась постать туманна...
На цій посаді сидить...
Яка бздить ...
https://dev.ua/news/skandal-z-rozfomuvanniam-it-***********-u-zsu-na-1000-aitivtsiv-khto-i-navishcho-rozpustyv-it-haleru-z-********-tiamushchymy-it-fakhivtsiamy-detali-vid-forbes
Вашу ж мать)) Виявляється ми весь цей час не деградуємо, а розвиваємось) Припиніть веселити народ і агресора заодно.
Відключіть вразливі системи від інтернета взагалі, в рамках міністерств, відомств, військових частин, це єдиний реалістичний захист на сьогодні. Все що стосується роботи - в замкненій системі без доступа інтернет, можливо протягнути виділені лінії між держцентрами. І все, це майже непробиваємо. Почніть це будувати прям зараз, і захищену систему побудуєте, і грошей на великому будівництві відмієте жахливу кількість.