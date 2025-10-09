УКР
Новини Кіберсили ЗСУ
642 10

Верховна Рада підтримала створення Кіберсил ЗСУ

Кіберсили ЗСУ. Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада України підтримала за основу проєкт закону №12349 про Кіберсили Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 255 парламентарів.

Законопроєктом визначається правовий статус та засади діяльності Кіберсил ЗСУ. 

Кіберсили стануть окремим підрозділом у складі ЗСУ та виконуватимуть завдання у кіберпросторі.

Відомо, що до Кіберсил зможуть тимчасово залучати цивільних фахівців.

Кіберрезервісти не потребуватимуть статусу військовослужбовців, а їх участь може бути періодичною й тимчасовою.

Глава Міноборони Шмигаль прокоментував рішення Ради та назвав основні завдання Кіберсил:

  • захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
  • підготовка та ведення військових кібероперацій;
  • військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Нагадаємо, про плани створення Кіберсил ЗСУ стало відомо наприкінці жовтня 2024 року.

ВР (15254) кібербезпека (1188) ЗСУ (7985)
Топ коментарі
+2
Так в сусідній темі ж кажуть що навіть операторів дронів кидають в окопи, які кібер супер супер сили?! Влада піарників , медійників аби назвати гучніше..
09.10.2025 11:54 Відповісти
+2
Для початку треба набрати діловодів , кухарів, прибиральників бо їх дефіцит на фронті!
09.10.2025 12:23 Відповісти
+1
Та вони давно створені й активно працюють, по форуму хіба не видно)
09.10.2025 11:57 Відповісти
Так в сусідній темі ж кажуть що навіть операторів дронів кидають в окопи, які кібер супер супер сили?! Влада піарників , медійників аби назвати гучніше..
09.10.2025 11:54 Відповісти
Не тільки, там з ремонтної бригади кинули на 0, де всі обмежено придатні.
09.10.2025 12:43 Відповісти
Та вони давно створені й активно працюють, по форуму хіба не видно)
09.10.2025 11:57 Відповісти
+ 10-15 генеральських посад - не на часі на часі!!!
09.10.2025 11:58 Відповісти
Для початку треба набрати діловодів , кухарів, прибиральників бо їх дефіцит на фронті!
09.10.2025 12:23 Відповісти
І дати їм автомат, нехай йдуть на штурм....
09.10.2025 12:37 Відповісти
О! Теперь батальон Монако УБД получит! Кибер войска, могут и дистанционно воевать!
09.10.2025 12:27 Відповісти
Більше генералів всяких і різних? Цим же СБУ завжди займалась? Навіщо тоді склад СБУ збільшили на 10 тис.?
09.10.2025 12:32 Відповісти
По сути этиикибервойска будут легальной армией ботов на государственном финансировании. Которые в любое время могут быть использованы для защиты нынешней власти в любой форме.
09.10.2025 12:48 Відповісти
Дело нужное. Следующий на очереди Космодесант...
09.10.2025 13:14 Відповісти
 
 