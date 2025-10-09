642 10
Верховна Рада підтримала створення Кіберсил ЗСУ
Верховна Рада України підтримала за основу проєкт закону №12349 про Кіберсили Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 255 парламентарів.
Законопроєктом визначається правовий статус та засади діяльності Кіберсил ЗСУ.
Кіберсили стануть окремим підрозділом у складі ЗСУ та виконуватимуть завдання у кіберпросторі.
Відомо, що до Кіберсил зможуть тимчасово залучати цивільних фахівців.
Кіберрезервісти не потребуватимуть статусу військовослужбовців, а їх участь може бути періодичною й тимчасовою.
Глава Міноборони Шмигаль прокоментував рішення Ради та назвав основні завдання Кіберсил:
- захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
- підготовка та ведення військових кібероперацій;
- військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.
Нагадаємо, про плани створення Кіберсил ЗСУ стало відомо наприкінці жовтня 2024 року.
Топ коментарі
+2 Petr Sidorov
показати весь коментар09.10.2025 11:54 Відповісти Посилання
+2 Petr Sidorov
показати весь коментар09.10.2025 12:23 Відповісти Посилання
+1 Петрик Похмільський
показати весь коментар09.10.2025 11:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не на часіна часі!!!