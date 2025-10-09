Верховна Рада підтримала створення Кіберсил ЗСУ

Верховна Рада України підтримала за основу проєкт закону №12349 про Кіберсили Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 255 парламентарів.

Законопроєктом визначається правовий статус та засади діяльності Кіберсил ЗСУ.

Кіберсили стануть окремим підрозділом у складі ЗСУ та виконуватимуть завдання у кіберпросторі.

Відомо, що до Кіберсил зможуть тимчасово залучати цивільних фахівців.

Кіберрезервісти не потребуватимуть статусу військовослужбовців, а їх участь може бути періодичною й тимчасовою.

Глава Міноборони Шмигаль прокоментував рішення Ради та назвав основні завдання Кіберсил:

захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;

підготовка та ведення військових кібероперацій;

військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Нагадаємо, про плани створення Кіберсил ЗСУ стало відомо наприкінці жовтня 2024 року.

