СБУ зупинила понад дві тисячі кібератак у 2025 році

Понад 2300 атак у кіберпросторі: звіт СБУ

Фахівці Служби безпеки України у 2025 році відбили понад 2300 кібератак з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, загрози постійно надходять із території країни-агресора, яка веде війну не лише на фронті, а й у кіберпросторі.

У межах підвищення готовності до таких загроз СБУ провела командно-штабні навчання з протидії кібертероризму. Кіберфахівці відпрацювали спільні дії на випадок масштабної кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Читайте також: Російські хакери зламали військові бази Великої Британії та викрали секретні документи, - ЗМІ

Цей вишкіл став першим подібним форумом в Україні, який об’єднав представників державного сектору, оборони, науки та бізнесу.

Керівник департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов підкреслив, що регулярні тренування допомагають перевірити готовність систем і забезпечити злагоджену взаємодію між структурами.

Україна посіла 5 місце в світі за кількістю кібератак

Україна в першій половині цього року посіла п'яте місце у світі та третє в Європі серед країн, що найчастіше ставали об'єктом кіберактивності, зокрема в Європі майже кожна десятий постраждалий був із України (9,5%).

Про це свідчить звіт компанії Microsoft.

"Попри величезні виклики Україна швидко трансформується та стає лідером у сфері кібербезпеки. Прискорюючи впровадження хмарних технологій, застосовуючи штучний інтелект для захисту критичної інфраструктури та стимулюючи інновації, країна формує цифрову стійкість", – заявила технологічна директорка Microsoft у кластері країн Північної Європи (NTO Europe North Multi-country Cluster) Ренате Страздіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди змінюють підхід до кібербезпеки через зовнішні загрози

Окремо в звіті зауважується, що неостанню роль у кіберзлочинах припадає на Росію. Більш того Кремль розширює атаки на країни НАТО.

Створення Кіберсил ЗСУ

У жовтня Верховна Рада України створили Кіберсили ЗСУ. Вони стали окремим підрозділом та виконуватимуть завдання у кіберпросторі.

До їхніх завдань входять: 

  • захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
  • підготовка та ведення військових кібероперацій;
  • військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критична інфраструктура Польщі зазнає дедалі більше кібератак з боку РФ, - міністр цифрових справ Гавковський

До Кіберсил зможуть тимчасово залучати цивільних фахівців. Кіберрезервісти не потребуватимуть статусу військовослужбовців, а їх участь може бути періодичною й тимчасовою.

Раніше ми писали, що Китай понад 10 років зламував урядові системи Великої Британії.

кіберзлочин (818) росія (68721) кібербезпека (1192) кібератака (439)
Керівника Департаменту кібербезпеки СБУ генерала Іллю Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Героїчний департамент...
Свої доходи вони декларують чесно та прозоро. Мабуть і про досягнення доповідають без прикрас.
29.10.2025 00:42 Відповісти
малюк з пістолєта стріляв з 2 обоймами ? ))
29.10.2025 00:43 Відповісти
Малюк різав кіберзагрози поки нас всіх тут не було.
А Татаров різав чеченців, поки нас всіх тут не було.
А Подоляк їв мівіну поки нас всіх тут не було.
А Арахамія знайшов вино.
А Арестович стояв з гранатометом за занавіскою поки нас всіх тут не було.
А Єрмак голубив Зеленського поки всі були зайняті...

Тільки одне питання: Де ж те таємне місце у Києві, де орли Зеленського ріжуть ворогів, а нас всіх там нема?
29.10.2025 00:56 Відповісти
браво ! )
29.10.2025 01:26 Відповісти
Сам себе не похвалиш - ніхто не похвалить
29.10.2025 00:47 Відповісти
DW

Польща фіксує від 2000 до 4000 кібератак на день.
Наразі польська влада щодня фіксує від 2000 до 4000 кібератак, з яких 700-1000 потребують опрацювання.
Атакам піддаються не лише системи водопостачання та водовідведення, але й енергетичний сектор.
Під час великої кібератаки у вересні, говорить міністр, у польському інтернеті з'являлися заяви, що збиті дрони нібито є оголошенням війни з боку України.
Для їхнього поширення були реактивовані боти, які до цього не використовувалися протягом місяців або навіть років.
29.10.2025 00:56 Відповісти
 
 