СБУ зупинила понад дві тисячі кібератак у 2025 році

Фахівці Служби безпеки України у 2025 році відбили понад 2300 кібератак з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, загрози постійно надходять із території країни-агресора, яка веде війну не лише на фронті, а й у кіберпросторі.

У межах підвищення готовності до таких загроз СБУ провела командно-штабні навчання з протидії кібертероризму. Кіберфахівці відпрацювали спільні дії на випадок масштабної кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Цей вишкіл став першим подібним форумом в Україні, який об’єднав представників державного сектору, оборони, науки та бізнесу.

Керівник департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов підкреслив, що регулярні тренування допомагають перевірити готовність систем і забезпечити злагоджену взаємодію між структурами.

Україна посіла 5 місце в світі за кількістю кібератак

Україна в першій половині цього року посіла п'яте місце у світі та третє в Європі серед країн, що найчастіше ставали об'єктом кіберактивності, зокрема в Європі майже кожна десятий постраждалий був із України (9,5%).

Про це свідчить звіт компанії Microsoft.

"Попри величезні виклики Україна швидко трансформується та стає лідером у сфері кібербезпеки. Прискорюючи впровадження хмарних технологій, застосовуючи штучний інтелект для захисту критичної інфраструктури та стимулюючи інновації, країна формує цифрову стійкість", – заявила технологічна директорка Microsoft у кластері країн Північної Європи (NTO Europe North Multi-country Cluster) Ренате Страздіна.

Окремо в звіті зауважується, що неостанню роль у кіберзлочинах припадає на Росію. Більш того Кремль розширює атаки на країни НАТО.

Створення Кіберсил ЗСУ

У жовтня Верховна Рада України створили Кіберсили ЗСУ. Вони стали окремим підрозділом та виконуватимуть завдання у кіберпросторі.

До їхніх завдань входять:

захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;

підготовка та ведення військових кібероперацій;

військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

До Кіберсил зможуть тимчасово залучати цивільних фахівців. Кіберрезервісти не потребуватимуть статусу військовослужбовців, а їх участь може бути періодичною й тимчасовою.

