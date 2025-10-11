Критична інфраструктура Польщі зазнає дедалі більше кібератак з боку РФ, - міністр цифрових справ Гавковський

Російське розвідуправління утричі збільшило ресурси проведення кібератак проти Польщі цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters розповів міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський.

"Із 170 000 кіберінцидентів, зафіксованих за перші три квартали цього року, значну частину приписують російським акторам; інші випадки мають фінансову мотивацію - крадіжки чи інші види кіберзлочинності", - сказав Гавковський.

За словами міністра, Польща щодня фіксує від 2 000 до 4 000 інцидентів у кіберпросторі, з яких 700–1 000 "беруть у роботу" – тобто вони становлять реальну загрозу або можуть спричинити серйозні проблеми.

Він також зазначив, що ворожі держави розширюють сфери атак: тепер ціль не лише водопостачання та водовідведення, а й енергетика.

Міністр не навів точних даних щодо активності Росії і не зміг прокоментувати методи її дій у польському кіберпросторі. Інформація про зростання участі РФ надійшла від польських розвідувальних служб.

Чиновники у Варшаві підкреслюють, що Польща є головною ціллю Кремля серед країн НАТО через рішучу підтримку України, і що Росія неодноразово намагалася підірвати національну безпеку країни.

"Російська активність - найнебезпечніша, бо б’є по критичній інфраструктурі, життєво важливій для нормального функціонування", - сказав Гавковський.

