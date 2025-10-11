Критическая инфраструктура Польши подвергается все большему количеству кибератак со стороны РФ, - министр цифровых дел Гавковский

Российское разведуправление втрое увеличило ресурсы проведения кибератак против Польши в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters рассказал министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский.

"Из 170 000 киберинцидентов, зафиксированных за первые три квартала этого года, значительную часть приписывают российским актерам; другие случаи имеют финансовую мотивацию - кражи или другие виды киберпреступности", - сказал Гавковский.

По словам министра, Польша ежедневно фиксирует от 2 000 до 4 000 инцидентов в киберпространстве, из которых 700-1 000 "берут в работу" - то есть они представляют реальную угрозу или могут вызвать серьезные проблемы.

Он также отметил, что враждебные государства расширяют сферы атак: теперь цель не только водоснабжение и водоотведение, но и энергетика.

Министр не привел точных данных об активности России и не смог прокомментировать методы ее действий в польском киберпространстве. Информация о росте участия РФ поступила от польских разведывательных служб.

Чиновники в Варшаве подчеркивают, что Польша является главной целью Кремля среди стран НАТО из-за решительной поддержки Украины, и что Россия неоднократно пыталась подорвать национальную безопасность страны.

"Российская активность - самая опасная, потому что бьет по критической инфраструктуре, жизненно важной для нормального функционирования", - сказал Гавковский.

