РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7109 посетителей онлайн
Новости Кибератаки РФ
211 4

Критическая инфраструктура Польши подвергается все большему количеству кибератак со стороны РФ, - министр цифровых дел Гавковский

Кибервойна РФ против Польши

Российское разведуправление втрое увеличило ресурсы проведения кибератак против Польши в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters рассказал министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский.

"Из 170 000 киберинцидентов, зафиксированных за первые три квартала этого года, значительную часть приписывают российским актерам; другие случаи имеют финансовую мотивацию - кражи или другие виды киберпреступности", - сказал Гавковский.

По словам министра, Польша ежедневно фиксирует от 2 000 до 4 000 инцидентов в киберпространстве, из которых 700-1 000 "берут в работу" - то есть они представляют реальную угрозу или могут вызвать серьезные проблемы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он также отметил, что враждебные государства расширяют сферы атак: теперь цель не только водоснабжение и водоотведение, но и энергетика.

Министр не привел точных данных об активности России и не смог прокомментировать методы ее действий в польском киберпространстве. Информация о росте участия РФ поступила от польских разведывательных служб.

Чиновники в Варшаве подчеркивают, что Польша является главной целью Кремля среди стран НАТО из-за решительной поддержки Украины, и что Россия неоднократно пыталась подорвать национальную безопасность страны.

"Российская активность - самая опасная, потому что бьет по критической инфраструктуре, жизненно важной для нормального функционирования", - сказал Гавковский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше фиксировали массированную волну дезинформации в ночь вторжения российских дронов, - Le Monde

Автор: 

киберпреступление (765) Польша (8910) россия (97613) кибербезопасность (685) кибератака (193)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи ,вбережи Польшу ,від рунявобілоруської агресії 🇵🇱 ❤️ ...
показать весь комментарий
11.10.2025 11:18 Ответить
З такими польськими куколдами ото тільки на бога і розраховувати.
показать весь комментарий
11.10.2025 11:25 Ответить
Треба терпіти, головне щоб не було ескалації.
показать весь комментарий
11.10.2025 11:21 Ответить
Терпілоїди, типа ми в будинку і нічого нема
показать весь комментарий
11.10.2025 11:24 Ответить
 
 