Нідерланди змінюють підхід до кібербезпеки через зовнішні загрози

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

"Кібервиклики, зокрема з боку Росії та Китаю, зростають. Захист від цих загроз вимагає проактивних та постійних зусиль. З нашою оновленою кіберстратегією ми обираємо більш наступальний підхід - усе заради того, щоб забезпечити нашу цифрову безпеку", - йдеться у повідомленні.

Брекельманс зазначив, що оновлена кіберстратегія передбачає посилення кіберспроможностей країни для протидії зростаючим загрозам у цифровому просторі. Головні акценти – на наступальних операціях, зміцненні кіберперсоналу та міжнародній співпраці.

За новою стратегією, збройні сили повинні бути готові не лише захищатися, але й проводити кібероперації, які можуть порушити діяльність супротивника. Йдеться про здатність виводити з ладу ворожі цифрові системи, виявляти агресивних кіберзловмисників і діяти на упередження.

Серед основних напрямків стратегії, зокрема, захист власних цифрових систем, що постійно зазнають атак; виконання військових кібероперацій; підвищення кіберстійкості Нідерландів і союзників; інвестиції в кіберперсонал та партнерство з бізнесом, університетами та союзними країнами.

