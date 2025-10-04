УКР
Нідерланди змінюють підхід до кібербезпеки через зовнішні загрози

Нідерланди посилюють кіберспроможності через зростання загроз з Росії та Китаю. Наступальні операції та партнерство з союзниками - ключові пріоритети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

"Кібервиклики, зокрема з боку Росії та Китаю, зростають. Захист від цих загроз вимагає проактивних та постійних зусиль. З нашою оновленою кіберстратегією ми обираємо більш наступальний підхід - усе заради того, щоб забезпечити нашу цифрову безпеку", - йдеться у повідомленні.

Брекельманс зазначив,  що оновлена кіберстратегія передбачає посилення кіберспроможностей країни для протидії зростаючим загрозам у цифровому просторі. Головні акценти – на наступальних операціях, зміцненні кіберперсоналу та міжнародній співпраці.

За новою стратегією, збройні сили повинні бути готові не лише захищатися, але й проводити кібероперації, які можуть порушити діяльність супротивника. Йдеться про здатність виводити з ладу ворожі цифрові системи, виявляти агресивних кіберзловмисників і діяти на упередження.

Серед основних напрямків стратегії, зокрема, захист власних цифрових систем, що постійно зазнають атак; виконання військових кібероперацій; підвищення кіберстійкості Нідерландів і союзників; інвестиції в кіберперсонал та партнерство з бізнесом, університетами та союзними країнами.

Потужно
показати весь коментар
04.10.2025 08:52 Відповісти
Ммм, як потужно вони "змінюють підхід".
Кіберстратегія Підерландів полягає у збільшенні квот на гендерно-модифікованих працівників та інклюзивних афронідерландців з синдромом Дауна?
показати весь коментар
04.10.2025 09:39 Відповісти
Терміново залучайте Грету Тунберг, вона вам розкаже, як підвищити кібербезпеку шляхом зниження викидів СО2 з корів'ячих дуп 🤣🤣
показати весь коментар
04.10.2025 09:41 Відповісти
 
 