Нидерланды меняют подход к кибербезопасности из-за внешних угроз

Брекельманс о нарушении пространства НАТО дронами и ракетами

Нидерланды усиливают киберспособность из-за роста угроз из России и Китая. Наступательные операции и партнерство с союзниками - ключевые приоритеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.

"Кибервызовы, в частности со стороны России и Китая, растут. Защита от этих угроз требует проактивных и постоянных усилий. С нашей обновленной киберстратегией мы выбираем более наступательный подход - все ради того, чтобы обеспечить нашу цифровую безопасность", - говорится в сообщении.

Брекельманс отметил, что обновленная киберстратегия предусматривает усиление киберспособностей страны для противодействия растущим угрозам в цифровом пространстве. Главные акценты - на наступательных операциях, укреплении киберперсонала и международном сотрудничестве.

По новой стратегии, вооруженные силы должны быть готовы не только защищаться, но и проводить кибероперации, которые могут нарушить деятельность противника. Речь идет о способности выводить из строя вражеские цифровые системы, выявлять агрессивных киберзлоумышленников и действовать на упреждение.

Среди основных направлений стратегии, в частности, защита собственных цифровых систем, постоянно подвергающихся атакам; выполнение военных киберопераций; повышение киберустойчивости Нидерландов и союзников; инвестиции в киберперсонал и партнерство с бизнесом, университетами и союзными странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО должно учиться противодействию беспилотникам у Украины, - Брекельманс

Нидерланды (1644) кибербезопасность (682) Брекельманс Рубен (20)
Потужно
04.10.2025 08:52 Ответить
Ммм, як потужно вони "змінюють підхід".
Кіберстратегія Підерландів полягає у збільшенні квот на гендерно-модифікованих працівників та інклюзивних афронідерландців з синдромом Дауна?
04.10.2025 09:39 Ответить
Терміново залучайте Грету Тунберг, вона вам розкаже, як підвищити кібербезпеку шляхом зниження викидів СО2 з корів'ячих дуп 🤣🤣
04.10.2025 09:41 Ответить
 
 