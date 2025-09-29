РУС
НАТО должно учиться противодействию беспилотникам у Украины, - Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул важность украинского опыта в противодействии беспилотникам и призвал инвестировать в современные системы защиты на всем восточном фланге НАТО.

Об этом он заявил на Варшавском форуме по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Брекельманс отметил пример Польши, где пилоты F-35 и F-16, вместе с итальянскими AWACS и самолетом-заправщиком, обезвредили дроны. Министр назвал эту операцию "исторической", однако отметил, что это не самый эффективный способ борьбы с дешевыми беспилотниками.

Он призвал инвестировать в более эффективные системы противодействия дронам, которые действуют по всему восточному флангу, и активизировать сотрудничество с Украиной на всех уровнях - политическом, военном и оперативном.

"Мы должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Когда мы говорим о горизонтах инвестирования в такие системы, даже в Нидерландах, это вопрос месяцев или даже лет. А у нас нет столько времени, потому что вторжения дронов происходят ежедневно", - подчеркнул Брекельманс.

