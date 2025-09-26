Рютте анонсировал новые технологии противодействия дронам РФ: НАТО учится у Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО быстро учится у Украины, как противодействовать российским дронам, и в ближайшие недели применит новые технологии.

Об этом Рютте рассказал в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, западные военнослужащие не могут продолжать сбивать приближающиеся дроны с помощью дорогостоящих ракет.

Рютте отметил, что военное командование в Европе "стремительно разрабатывает" новые технологии, в частности обучаясь у украинцев.

"Глупо, чтобы беспилотники, которые стоят 1-2 тысячи долларов, сбивали ракетами, стоимостью, возможно, полмиллиона или миллион долларов. Все мы быстро развиваем технологии и учимся у украинцев", - подчеркнул генсек НАТО.

На вопрос, не хватает ли НАТО соответствующего оборудования, он ответил, что "в краткосрочной перспективе - да", добавив, что Альянс внедрит новые технологии в ближайшие недели.

Рютте сказал, что эти усилия направлены на то, чтобы "наряду с более традиционными способами борьбы с этим, мы располагали этой технологией перехвата".

