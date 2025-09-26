Рютте анонсував нові технології протидії дронам РФ: НАТО вчиться в України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО швидко вчиться в України, як протидіяти російським дронам, і найближчими тижнями застосує нові технології.
Про це Рютте розповів в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, західні військовослужбовці не можуть продовжувати збивати дрони, що наближаються, за допомогою дорогих ракет.
Рютте зазначив, що військове командування в Європі "стрімко розробляє" нові технології, зокрема навчаючись в українців.
"Нерозумно, щоб безпілотники, які коштують 1-2 тисячі доларів, збивали ракетами, вартістю, можливо, півмільйона або мільйон доларів. Усі ми швидко розвиваємо технології й вчимося в українців", - наголосив генсек НАТО.
На запитання, чи бракує НАТО відповідного обладнання, він відповів, що "в короткостроковій перспективі – так", додавши, що Альянс впровадить нові технології найближчими тижнями.
Рютте сказав, що ці зусилля спрямовані на те, щоб "поряд з більш традиційними способами боротьби з цим, ми мали у своєму розпорядженні цю технологію перехоплення".
