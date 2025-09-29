НАТО має вчитися протидії безпілотникам в України, - Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підкреслив важливість українського досвіду у протидії безпілотникам та закликав інвестувати у сучасні системи захисту на всьому східному фланзі НАТО.

Про це він заявив на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Брекельманс відзначив приклад Польщі, де пілоти F-35 та F-16, разом з італійськими AWACS і літаком-заправником, знешкодили дрони. Міністр назвав цю операцію "історичною", проте зазначив, що це не найефективніший спосіб боротьби з дешевими безпілотниками.

Він закликав інвестувати в ефективніші системи протидії дронам, які діють по всьому східному флангу, та активізувати співпрацю з Україною на всіх рівнях - політичному, військовому та оперативному.

"Ми маємо діяти набагато швидше, ніж зараз. Коли ми говоримо про горизонти інвестування в такі системи, навіть у Нідерландах, це питання місяців або навіть років. А в нас немає стільки часу, бо вторгнення дронів відбуваються щодня", - підкреслив Брекельманс.

