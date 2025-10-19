Україна посіла 5 місце в світі за кількістю кібератак, – звіт Microsoft

Україна в першій половині цього року посіла п'яте місце у світі та третє в Європі серед країн, що найчастіше ставали об'єктом кіберактивності, зокрема в Європі майже кожна десятий постраждалий був із України (9,5%).

Про це свідчить звіт компанії Microsoft, передає Інтерфакс-Україна.

"Попри величезні виклики Україна швидко трансформується та стає лідером у сфері кібербезпеки. Прискорюючи впровадження хмарних технологій, застосовуючи штучний інтелект для захисту критичної інфраструктури та стимулюючи інновації, країна формує цифрову стійкість", – заявила технологічна директорка Microsoft у кластері країн Північної Європи (NTO Europe North Multi-country Cluster) Ренате Страздіна.

Як пвовідомляється, понад 52% кібератак із відомими мотивами зумовлені вимаганням і програмами-вимагачами, тоді як на кібершпигунтство припадає лише 4%.

У 80% випадків мета нападників – викрадення даних, що підкреслює глобальний характер цієї загрози.

Microsoft зазначає, що кожного дня обробляє понад 100 трлн сигналів систем безпеки, блокує приблизно 4,5 млн нових спроб атак шкідливого програмного забезпечення, аналізує 38 млн випадків виявлення ризиків для облікових записів користувачів та сканує 5 млрд електронних листів на наявність шкідливих програм і фішингових загроз.

Дедалі частіше цілями кібератак стають лікарні, школи та місцеві органи влади через зберігання конфіденційних даних і обмежені ресурси на кіберзахист. Таким чином, це призводить до затримок у наданні медичної допомоги, переривання навчального процесу та зупинки транспортних систем.

У Microsoft також додали, що застарілі заходи безпеки неефективні, тому використання користувачами багатофакторної аутентифікації (MFA), особливо стійкої до фішингу, може запобігти понад 99% атак, пов'язаних із викраденням облікових даних.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окремо в звіті зауважується, що загроза з боку державних суб'єктів залишається.

Зокрема, Росія розширює атаки за межі України, наприклад, на малі підприємства країн НАТО, використовуючи їх як точки входу до більших організацій.

Китай розширює атаки на різні галузі та неурядові організації, використовуючи вразливі пристрої для прихованого доступу.

Окрім того, Іран атакує логістичні компанії в Європі та Перській затоці, ймовірно, готуючись до зриву комерційних перевезень, а Північна Корея фокусується на фінансовій вигоді та шпигунстві, зокрема через працевлаштування ІТ-фахівців за кордоном, які передають заробітки режиму.

При цьму наголошується, що штучний інтелект прискорює розвиток загроз. Наприклад, кіберзлочинці застосовують ШІ для автоматизації фішингу та створення штучно згенерованого контенту.

У червні цього року перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця зазнає тисяч кібератак.

До того повідомлялося, український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у 4 рази й у 2024 році становив $138 млн.

Також стало відомо, що компанія Microsoft безкоштовно пропонує європейським урядам програму кібербезпеки для посилення їхнього захисту від кіберзагроз, включно з тими, що посилені штучним інтелектом.