Microsoft пропонує урядам країн Європи безкоштовну програму кібербезпеки

Американська компанія Microsoft безкоштовно пропонує європейським урядам програму кібербезпеки для посилення їхнього захисту від кіберзагроз, включно з тими, що посилені штучним інтелектом.

Про це пише Reuters.

Після сплеску кібератак у Європі, багато з яких пов'язані з державними суб'єктами з Китаю, Ірану, Північної Кореї та Росії, програма спрямована на посилення обміну розвідувальними даними про загрози на основі штучного інтелекту та допомогу в запобіганні та зриві атак.

"Якщо ми зможемо принести в Європу більше того, що ми розробили в Сполучених Штатах, це посилить захист кібербезпеки для більшої кількості європейських інституцій", – сказав президент Microsoft Бред Сміт.

Він пообіцяв продемонструвати інші можливості пізніше цього місяця.

Як зазначається, дедалі частіше зловмисники використовують генеративний штучний інтелект, щоб посилити масштаб і вплив своїх операцій, які варіюються від порушення критичної інфраструктури до поширення дезінформації.

Хоча зловмисники використовували ШІ як зброю, Сміт сказав, що ШІ також пропонує і захисні інструменти.

"Наша мета має полягати в тому, щоб ШІ розвивався як захисний інструмент швидше, ніж як наступальна зброя", – зауважив він.

Microsoft відстежує будь-яке зловмисне використання моделей ШІ, які вона випускає, і запобігає використанню її продуктів ШІ кіберзлочинцями.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що до 30% коду компанії зараз написано штучним інтелектом.

У лютому цього року влада Польщі домовилася про залучення 2,8 млрд злотих ($700 млн) інвестицій від американської компанії Microsoft на посилення кібербезпеки, розвиток хмарних технологій та штучного інтелекту.