До 30% коду Microsoft написано штучним інтелектом, – гендиректор

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що до 30% коду компанії зараз написано штучним інтелектом.

Про це пише CNBC.

"Я б сказав, що, можливо, 20%, 30% коду, який сьогодні знаходиться в наших репозиторіях, і деякі з наших проєктів, ймовірно, всі написані програмним забезпеченням", – розповів Наделла.

Він додав, що обсяг коду, який пишеться штучним інтелектом у Microsoft, постійно зростає.

Від моменту запуску чат-боту ChatGPT, створеного компанією OpenAI, наприкінці 2022 року люди звертаються до штучного інтелекту для виконання низки завдань, включно з роботою з обслуговування клієнтів, створенням рекламних пропозицій та розробкою програмного забезпечення.

Раніше стало відомо, що популярний застосунок для вивчення мов Duolingo поступово припинить наймати людей для виконання роботи, з якою може впоратися штучний інтелект.

Перед тим генеральний директор Google DeepMind Деміс Гассабіс, заявив, що штучний інтелект, здатний зрівнятися з людиною у розв'язанні будь-якого завдання (AGI), з'явиться у найближчі 5-10 років.

До цього, в березні, генеральний директор Anthropic Даріо Амодей спрогнозував, що впродовж шести місяців штучний інтелект виконуватиме до 90% роботи з програмування.