Викладачів замінив штучний інтелект: Duolingo припинить наймати людей для роботи, яку може виконати ШІ

Популярний застосунок для вивчення мов Duolingo поступово припинить наймати людей для виконання роботи, з якою може впоратися штучний інтелект.

Про це повідомив співзасновник та CEO Duolingo Луїс фон Ан в електронному листі до співробітників, передає галузеве видання dev.ua.

"ШІ вже змінює те, як виконується робота. Питання не в тому, коли це станеться. Це відбувається вже зараз. Коли відбувається такий великий зсув, найгірше, що ви можете зробити, – це чекати", – зауважив у листі Луїс фон Ан.

За його словами, компанія прагне стати "першою в галузі штучного інтелекту", в межах цього переходу компанія запровадить "кілька конструктивних обмежень", а саме:

припинить використовувати підрядників для виконання роботи, з якою може впоратися ШІ;

буде використовувати ШІ під час найму та оцінки ефективності роботи;

штат буде формуватися тільки в тому випадку, якщо команда не зможе автоматизувати більшу частину своєї роботи.

"Щоб добре викладати, нам потрібно створювати величезну кількість контенту, а робити це вручну не вийде. Одне з найкращих рішень, які ми прийняли останнім часом, – це заміна повільного ручного процесу створення контенту на процес, що працює за допомогою штучного інтелекту. Без ШІ нам знадобилися б десятиліття, щоб масштабувати наш контент для більшої кількості учнів... Вперше в історії ми можемо навчати так само як і найкращі викладачі-люди, і це в межах нашої досяжності", – додав Луїс фон Ан.

Раніше стало відомо, що Duolingo звільнила значний відсоток своїх підрядників, які робили переклади, замінивши їх "економнішим" штучним інтелектом. Ті, що залишилися, тепер модерують контент, який переклав ШІ. Офіційно цю інформацію в компанії не коментували.

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Як повідомлялося, раніше українська ІТ-компанія Grammarly, яка пропонує рішення для покращення письмової англійської, оголосила про скорочення близько 230 членів команди по всьому світу, 37 з яких – в Україні.

Причиною скорочення в компанії назвали реструктуризацію бізнесу, покликану сфокусуватися на робочому середовищі майбутнього з підтримкою штучного інтелекту.