На 15 лет осуждена участница агентурной группы ФСБ на Днепропетровщине, - СБУ
Еще одна участница агентурной сети ФСБ получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Злоумышленница входила в вражескую ячейку корректировщиков, которую сотрудники СБУ нейтрализовали в августе 2024 года в Днепропетровской области.
Установлено, что осужденная — завербованная ФСБ жительница Днепровского района, которая наводила российские ракеты на объекты Сил обороны. Агентка объезжала местность, чтобы выявить и передать врагу места наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск возле областного центра. Также она завуалированно выпытывала у знакомых адреса логистических центров, где хранят вооружение и ремонтируют военную технику.
Документально подтверждено, что злоумышленница действовала отдельно от других участников агентурной группы ФСБ, но отчитывалась перед единым куратором из РФ.
Задержание и приговор
Отмечается, что предательницу задержали по месту ее проживания. Во время обыска у нее обнаружили смартфон, который она использовала для контактов с российским спецслужбистом.
Установлено, что для конспирации связи они общались в анонимном чате мессенджера.
Известно, что женщина попала в поле зрения ФСБ, когда публиковала прокремлевские комментарии в телеграм-каналах.
Суд признал агентку виновной по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
