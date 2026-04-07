СБУ задержала "двойного" агента, шпионившего для ФСБ и ГРУ на оборонном заводе на Днепропетровщине. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Им оказался инженер стратегического оборонного завода, который одновременно шпионил для двух спецслужб РФ: ФСБ и военной разведки.
Согласно материалам дела, рашисты завербовали чиновника через его сына, который отбывает тюремный срок на территории страны-агрессора за наркопреступления, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В обмен на обещания амнистии заключенного агент должен был собрать и передать врагу секретные сведения о выполнении оборонного заказа.
Для этого фигурант планировал использовать свой допуск к госсекрету и фактический доступ к специальным цехам завода.
Также российские спецслужбисты надеялись получить от "крота" геолокации высокотехнологичных помещений и производственной зоны предприятия, по которым враг готовил баллистические удары.
Сотрудники СБУ своевременно раскрыли разведывательную деятельность агента, задокументировали его преступления и задержали по месту работы.
В ходе расследования было также установлено, что фигурант должен был отыскать среди коллег и охраны завода потенциальных "кандидатов" на вербовку в агентурный аппарат РФ.
При обыске у задержанного изъят смартфон с доказательствами его работы на двух кураторов из ФСБ и ГРУ РФ. Для конспиративной связи они использовали несколько анонимных чатов в мессенджерах.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Подвійний агент - це шпигун, який таємно працює на дві протиборчі спецслужби або держави одночасно. Він вдає, що служить одній стороні, передаючи їй дезінформацію, а насправді звітує іншій, що є його головним завданням".