СБУ задержала "двойного" агента, шпионившего для ФСБ и ГРУ на оборонном заводе на Днепропетровщине. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Им оказался инженер стратегического оборонного завода, который одновременно шпионил для двух спецслужб РФ: ФСБ и военной разведки.

Согласно материалам дела, рашисты завербовали чиновника через его сына, который отбывает тюремный срок на территории страны-агрессора за наркопреступления, передает Цензор.НЕТ.

В обмен на обещания амнистии заключенного агент должен был собрать и передать врагу секретные сведения о выполнении оборонного заказа.

Для этого фигурант планировал использовать свой допуск к госсекрету и фактический доступ к специальным цехам завода.

Также российские спецслужбисты надеялись получить от "крота" геолокации высокотехнологичных помещений и производственной зоны предприятия, по которым враг готовил баллистические удары.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли разведывательную деятельность агента, задокументировали его преступления и задержали по месту работы.

В ходе расследования было также установлено, что фигурант должен был отыскать среди коллег и охраны завода потенциальных "кандидатов" на вербовку в агентурный аппарат РФ.

При обыске у задержанного изъят смартфон с доказательствами его работы на двух кураторов из ФСБ и ГРУ РФ. Для конспиративной связи они использовали несколько анонимных чатов в мессенджерах.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

